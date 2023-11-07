Зима буде важкою, – розвідка Естонії дала прогноз щодо ударів по критичній інфраструктурі

Країна-агресорка продовжить атакувати цивільну та критичну інфраструктуру України. Усе, щоби в українців не було електроенергії.

Про це заявив голова естонської розвідки Антс Ківісельг, інформує 24 Канал. Він зазначив, що зимовий період буде тяжкий.

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"Зима для українців буде тяжкою. Росія продовжуватиме атакувати цивільну та критичну інфраструктуру, щоб позбавити українців електроенергії", – наголосив голова естонської розвідки.

Що кажуть в ГУР МО про запаси ракет ворога

В українській розвідці тим часом заявили, що країна-агресорка має приблизно 870 високоточних ракет стратегічного та оперативно-стратегічного рівня.

Так росіяни мають на озброєнні приблизно 165 "Калібрів", 80 "Кинджалів", 150 ракет Х-22 / Х-32. Також у ворога може бути приблизно 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55, а ще – 290 ракет типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К".

За словами представника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скібіцького, у листопаді 2022 року росіяни мали приблизно такі ж запаси.

Це свідчить про те, що загарбники змогли налагодити виробництво. Окрім того, ворогу вдається підтримувати запаси на достатньому рівні.

Однак росіяни не можуть використати усі ракети, які мають, адже країна-агресорка повинна залишити собі в запасах мінімум 30%.

У разі, якщо вони знову випустять майже все по нашій енергетичній системі й не досягнуть результату – тоді знову хтось полетить з посади,

– заявив Скібіцький.

Представник української розвідки наголосив, що цьогоріч ворогу буде складніше залишити український народ у темряві, адже Україна готувалася до можливих ракетних атак росіян.

Симетрична відповідь

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що своєрідне "затишшя" не означає, що країна-агресорка знову не почне масово атакувати Україну.

Те, що окупанти економніше використовують запаси ракет, вказує на те, що Росія має певну ресурсну виснаженість. Подоляк наголосив, що, якщо потрібно, симетрично страждатиме й російська енергетика.