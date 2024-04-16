Розриваються між фронтом і тилом: наскільки росіяни можуть захистити свої заводи від ударів

Розвідка Великої Британії регулярно оцінює ситуацію, публікуючи огляди в соцмережі Х. Цього разу там вивчили, чи спроможна Росія захистити свої військові об'єкти від дронових атак.

У вівторок 16 квітня стало відомо, що СБУ знищила російську радіолокаційну станцію "Небо-У" в Брянській області. Дорожезний комплекс на сто мільйонів доларів контролював небо на відстані 700 кілометрів углиб території України.

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Окупанти мають проблеми

На думку розвідників, росіяни не кидають напризволяще військові об'єкти в глибокому тилу та пробують захистити їх. Але вони мають потребу і в тому, щоб прикривати свої війська на фронті в Україні. Робити дві справи одночасно не виходить через брак ресурсів, тож доводиться обирати. І вибір, звісно, не на користь тилу.

У відомстві навели слова глави Татарстану, який після атак заявив, мовляв, ніхто нас не захистить, окрім нас самих. У Великій Британії сприймають ці слова як вираження страху перед спроможностями України обходити російську ППО і проникати вглиб тилу.

Навіщо бити по заводах

Україна активно атакує російські нафтопереробні заводи. Ідея в тому, щоб в агресора виник брак палива і буквально не стало чим заправляти танки, БМП та іншу техніку на фронті. А ще Росія буде змушена зменшити експорт нафти, тож менше нафтодоларів увіллються в економіку та профінансують війну.

Але 2 квітня під атаку потрапив завод у Татарстані. Спершу мовилося, що вдарили по НПЗ, але на території особливої економічної зони "Алабуга" є і завод зі збирання "Шахедів".

Звісно, атака налякала росіян, адже українська розвідка не тільки змогла встановити, де саме збирають смертоносні безпілотники, а й влучно вдарити по заводу. Окупантам не вдалося приховати "Шахеди" за облудним "ми збираємо моторні човни". До того ж від України до Татарстану понад тисяча кілометрів, що ніби натякає: наші спецслужби та інженери крок до кроком долають раніше не досяжні відстані.

Нафтогазові підприємства держави-агресора активно скупають РЕБи. Офіційно заявили про виробництво диво-зброї, яка зможе "заглушити всі дрони", але в її ефективності є сумніви.