Разрываются между фронтом и тылом: насколько россияне могут защитить свои заводы от ударов

Разведка Великобритании регулярно оценивает ситуацию, публикуя обзоры в соцсети Х. На этот раз там изучили, способна ли Россия защитить свои военные объекты от дроновых атак.

Во вторник 16 апреля стало известно, что СБУ уничтожила российскую радиолокационную станцию “Небо-У” в Брянской области. Дорогой комплекс на сто миллионов долларов контролировал небо на расстоянии 700 километров вглубь территории Украины.

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У оккупантов проблемы

По мнению разведчиков, россияне не бросают на произвол судьбы военные объекты в глубоком тылу и пытаются защитить их. Но они нуждаются и в том, чтобы прикрывать свои войска на фронте в Украине. Делать два дела одновременно не получается из-за нехватки ресурсов, поэтому приходится выбирать. И выбор, конечно, не в пользу тыла.

В ведомстве привели слова главы Татарстана, который после атак заявил, мол, никто нас не защитит, кроме нас самих. В Великобритании воспринимают эти слова как выражение страха перед способностями Украины обходить российскую ПВО и проникать вглубь тыла.

Зачем бить по заводам

Украина активно атакует российские нефтеперерабатывающие заводы. Идея в том, чтобы у агрессора возникла нехватка топлива и буквально нечем было заправлять танки, БМП и другую технику на фронте. А еще Россия будет вынуждена уменьшить экспорт нефти, поэтому меньше нефтедолларов вольются в экономику и профинансируют войну.

Но 2 апреля под атаку попал завод в Татарстане. Сначала говорилось, что ударили по НПЗ, но на территории особой экономической зоны "Алабуга" есть и завод по сборке "Шахедов".

Конечно, атака напугала россиян, ведь украинская разведка не только смогла установить, где именно собирают смертоносные беспилотники, но и точно ударить по заводу. Оккупантам не удалось скрыть "Шахеды" за лживым "мы собираем моторные лодки". К тому же от Украины до Татарстана более тысячи километров, что как бы намекает: наши спецслужбы и инженеры шаг за шагом преодолевают ранее не достижимые расстояния.

Нефтегазовые предприятия государства-агрессора активно скупают РЭБы. Официально заявили о производстве чудо-оружия, которое сможет "заглушить все дроны", но в его эффективности есть сомнения.