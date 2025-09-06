Сили безпілотних систем оприлюднили відеозвіт про серпневі удари 14-го полку. За місяць було завдано серії точних ударів вглиб Росії по нафтопереробній інфраструктурі.

Про успішну серпневу кампанію з ураження НПЗ Росії повідомили у Силах безпілотних систем, передає 24 Канал.

Які результати влучання дронів у Росії?

У серпні 2025 року оператори 14-го полку Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони здійснили 11 deep strike операцій (далекобійні удари). Головними цілями для ураження стали об'єкти нафтопереробної інфраструктури Росії.

Наслідки серпневих ударів безпілотників вглиб Росії: дивіться відео

Зазначається, що удари ускладнили ротацію, забезпечення та маневрування окупаційних військ.

Глибинні ураження полку спричинили різке скорочення нафтопереробних потужностей, порушення звичних ланцюгів постачання нафтопродуктів і дефіцит пального по всій території Росії,

– додали в СБС.

За даними бійців, атаки також зупинили обробку близько 6,4 мільйона тонн сирої нафти, яку росіяни не можуть використати у власних цілях.

Командування наголошує, що системні удари по критичних об'єктах триватимуть, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

