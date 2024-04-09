Тактика "дрібних порізів": як удари по НПЗ Росії допомагають Україні

Українські військові систематично атакують дронами нафтопереробні заводи Росії. Однак, незважаючи на успіх, Росія все одно продукує паливно-мастильних матеріалів на 50% більше, ніж сама споживає.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що Росія має серйозний лаг для того, щоб забезпечити потреби своєї армії та першочергові потреби промисловості. Не можна забувати і про білоруські нафтопереробні заводи, які Україна навіть не розглядає як об'єкти атаки, що так само зменшує ефективність наших ударів.

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Тактика "дрібних порізів"

Українські військові у своїх атаках на НПЗ Росії використовують тактику "дрібних порізів" та завдають ударів, які призводять до зупинки або ускладнення логістичної складової та збільшення вартості кінцевого продукту з огляду на його доставку, транспортування і споживання. Ця робота буде продовжуватися з метою збільшити рівень ураження Росії.

Розуміючи, що маємо справу з "країною-бензоколонкою", ми намагаємося уразити саме цю бензоколонку як основне джерело надходжень валютних ресурсів до Росії,

– сказав Грабський.

Росія є критично залежною від комплектуючих, які використовуються у виробництві нафтопродуктів. Здобути комплектуючі досить складно, і це потребує додаткового часу. І саме ті часові показники можуть вплинути на ситуацію на полі бою та на ситуацію з постачанням і забезпеченням потреб промисловості і місцевого населення Росії.

Росія просить в Казахстану 100 тисяч тонн бензину

За останні місяці Україна атакувала нафтопереробні заводи Росії, вивівши з ладу 10 – 15% її потужностей. Через санкції Кремль не може замовити необхідне обладнання з-за кордону, а переважна більшість заводів залежна від технологій іноземних компаній як UOP та ABB.

Нещодавно британське агентство Reuters повідомило, що росіяни попросили в Казахстану 100 тисяч тонн бензину для постачання на ринок у випадку дефіциту.

За словами Сергія Грабського, це перестраховка, пов’язана з відстанями Росії, тому що показник по доставці нафтопродуктів, наприклад, десь з-за Уралля може зіграти злий жарт з Росією. І зараз вони намагаються створити "подушку" наявності нафтопродуктів на європейській частині Росії.

Це можна розглядати як сегментарне або крайове використання нафтопродуктів для того, щоб в Оренбурзькій або іншій області, прилеглій до Казахстану, зменшити навантаження на нафтопереробку. Це дозволить спрямувати основні потоки нафтопродуктів на потреби армії та сільського господарства,

– наголосив військовий експерт.

Саме Оренбурзька область та прилеглі до Казахстану території – це області, де потреба в нафтопродуктах для сільськогосподарського виробництва є надзвичайно високою. Тому росіяни намагаються мінімізувати негативні наслідки відносно ударів по об’єктах нафтопереробної промисловості.

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