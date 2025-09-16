Вночі 16 вересня Росію атакували дрони. Стало відомо про ураження Саратовського НПЗ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про атаку на Саратовський НПЗ?

У ніч на 16 вересня підрозділи ССО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу. У районі об'єкта фіксують вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів,

– уточнили у ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, у 2023 році обсяг переробки Саратовським НПЗ склад 4,8 мільйона тонн.

Удар по Саратовському НПЗ: дивіться відео

Відомо, що підприємство бере участь у забезпеченні окупаційної армії.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", – наголошує Генштаб.

Деталі нічної атаки на Росію