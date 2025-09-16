В России поражен Саратовский НПЗ, где производят более 20 видов нефтепродуктов
- В ночь на 16 сентября подразделения ССО ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, что вызвало взрывы и пожар.
- Саратовский НПЗ производит более 20 видов нефтепродуктов и участвует в обеспечении оккупационной армии, объем переработки в 2023 году составил 4,8 миллиона тонн.
Ночью 16 сентября Россию атаковали дроны. Стало известно о поражении Саратовского НПЗ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Что известно об атаке на Саратовский НПЗ?
В ночь на 16 сентября подразделения ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе объекта фиксируют взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.
Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В общем – более 20 видов нефтепродуктов,
– уточнили в ВСУ.
Как отметили в Генштабе, в 2023 году объем переработки Саратовским НПЗ состав 4,8 миллиона тонн.
Удар по Саратовскому НПЗ: смотрите видео
Известно, что предприятие участвует в обеспечении оккупационной армии.
"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", – отмечает Генштаб.
Детали ночной атаки на Россию
Этой ночью, как сообщает глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, взрывы раздавались и в других регионах России.
В Ростовской области в Верхнедонском районе, возле хутора Солонцовский возник пожар. Последствия уточняются. Официальный Ростов подтверждает последствия на земле.
В Тульской области взрывы раздавались в районе Новомосковска. Поступали сообщения о последствиях на земле, но требуют уточнения.
Кроме того, по данным источников 24 Канала, ГУР провело спецоперацию в Приморском крае, где базируется 155 бригада, которая совершала военные преступления в Украине. Утром на парковке воинской части произошли мощные взрывы. Известно о погибших и раненых оккупантов.