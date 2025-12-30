Після обстрілів були прийняті певні кадрові рішення, – Кулеба про обстріли портів Одещини

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба назвав жахливою кількість обстрілів портової інфраструктури. Водночас він запевнив, що держава розуміє ризики та наслідки.

Деталі заяви Олексія Кулеби передають кореспонденти 24 Каналу.

Дивіться також Чи може Укрзалізниця мати власну ППО: Кулеба дав остаточну відповідь

Які наслідки обстрілів портової інфраструктури і що робить держава?

За словами Кулеби, держава робить все для того, щоб змінити ситуацію.

Це працює так само, як і в будь-якому захисті об'єктів критичної інфраструктури. Потрібне ППО, потрібен РЕБ, потрібні мобільні вогневі групи, потрібні об'єкти фізичного захисту. І тільки якщо ми будемо мати відповідний комплекс всіх цих сил і засобів у відповідному напрямку, нам буде легше,

– пояснив Кулеба.

Міністр, не вдаючись у деталі, заявив, що, окрім військових рішень, були ухвалені і кадрово-управлінські та додаткові.

Довідка. 20 грудня Володимир Зеленський після ударів по Одещині сказав, що шукатиме заміну Дмитру Карпенку, керівнику Повітряного командування "Південь". Нагадаємо, ПвК "Південь" відповідає за Миколаївську, Одеську, Херсонську та частково Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку області.

Олексій Кулеба анонсував нараду з підприємцями – їм допоможуть доносити їхню позицію до військових.

Дивіться також Нова повітряна атака на Україну на тлі погроз від Путіна: в яких регіонах тривога

Чи здійснюється зараз експорт зерна з Одещини після атак?

Уряд організовує пасивний захист, інше роблять ЗСУ.

Велика складова тут Збройних сил України. Саме вони безпосередньо забезпечують охорону і оборону нашого морського коридору. Поки що, як ми з вами бачимо з цифр, наші порти працюють і працюють досить непогано. Від цього залежить економічна активність всієї нашої країни, від цього залежить наш експортно-імпортний потенціал і від цього залежить, в принципі, найголовніше – це міжнародна гуманітарна ситуація, тому що ви знаєте, що наше зерно забезпечує саме таку складову,

– сказав Кулеба.

Якими були останні атаки на порти Одещини?

25 грудня росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини, зокрема об'єкти в Чорноморську та на території одного з портових терміналів.

Як повідомили в Адміністрації морських портів України, були пошкоджені будівля контрольно-пропускного пункту, адміністративна будівля та транспорт на території одного з портових терміналів.

У ДТЕК говорять, що наразі не можуть спрогнозувати, коли Одеська область зможе повернутися до графіків стабілізаційних відключень.