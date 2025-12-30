После обстрелов были приняты определенные кадровые решения, – Кулеба об обстрелах портов Одесской области

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба назвал ужасным количество обстрелов портовой инфраструктуры. В то же время он заверил, что государство понимает риски и последствия.

Детали заявления Алексея Кулебы передают корреспонденты 24 Канала.

Смотрите также Может ли Укрзализныця иметь собственную ПВО: Кулеба дал окончательный ответ

Какие последствия обстрелов портовой инфраструктуры и что делает государство?

По словам Кулебы, государство делает все для того, чтобы изменить ситуацию.

Это работает так же, как и в любой защите объектов критической инфраструктуры. Нужно ПВО, нужен РЭБ, нужны мобильные огневые группы, нужны объекты физической защиты. И только если мы будем иметь соответствующий комплекс всех этих сил и средств в соответствующем направлении, нам будет легче,

– объяснил Кулеба.

Министр, не вдаваясь в детали, заявил, что, кроме военных решений, были приняты и кадрово-управленческие и дополнительные.

Справка. 20 декабря Владимир Зеленский после ударов по Одесской области сказал, что будет искать замену Дмитрию Карпенко, руководителю Воздушного командования "Юг". Напомним, ВК "Юг" отвечает за Николаевскую, Одесскую, Херсонскую и частично Днепропетровскую, Кировоградскую, Запорожскую области.

Алексей Кулеба анонсировал совещание с предпринимателями – им помогут доносить их позицию до военных.

Смотрите также Новая воздушная атака на Украину на фоне угроз от Путина: в каких регионах тревога

Осуществляется ли сейчас экспорт зерна из Одесской области после атак?

Правительство организует пассивную защиту, другое делают ВСУ.

Большая составляющая здесь Вооруженных сил Украины. Именно они непосредственно обеспечивают охрану и оборону нашего морского коридора. Пока что, как мы с вами видим из цифр, наши порты работают и работают достаточно неплохо. От этого зависит экономическая активность всей нашей страны, от этого зависит наш экспортно-импортный потенциал и от этого зависит, в принципе, самое главное – это международная гуманитарная ситуация, потому что вы знаете, что наше зерно обеспечивает именно такую составляющую,

– сказал Кулеба.

Какими были последние атаки на порты Одесской области?

25 декабря россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, в частности объекты в Черноморске и на территории одного из портовых терминалов.

Как сообщили в Администрации морских портов Украины, были повреждены здание контрольно-пропускного пункта, административное здание и транспорт на территории одного из портовых терминалов.

В ДТЭК говорят, что пока не могут спрогнозировать, когда Одесская область сможет вернуться к графикам стабилизационных отключений.