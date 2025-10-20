Заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький висловився щодо ударів по Росії. Він запевнив, що Сили оборони плідно працюють з усіма підрозділами, які мають безпілотні системи, щоб уражати все більше об'єктів на ворожій території.

За словами Скібіцького, Україна б'є по всіх елементах, які забезпечують ведення війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни б'ють на сполох через ціни на бензин: удари України по НПЗ поглиблюють дефіцит, – ISW

Яких результатів досягнула Україна завдяки ударам по Росії?

Україна активно завдає ударів по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу, які виготовляють озброєння та боєприпаси, а також по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії, яка забезпечує ведення війни.

Ми намагаємося уразити найбільш критичні об'єкти. Результати роботи по нафтопереробних підприємствах, по базах зберіганням пального вони очевидні. Якщо взяти відсоткове відношення, то наразі це найбільший результат, якого досягли Сили оборони за весь час війни,

– сказав Скібіцький.

Він зазначив, що втрати Росії через українські удари становлять від 27 до 30%. За словами заступника начальника ГУР МО України, це впливає не тільки на ведення війни, а й на внутрішню ситуацію в Росії.

Однак Сили оборони не зупиняються на досягнутому та продовжують вдосконалювати тактику й озброєння, щоб вразити найбільш критичні цілі. Окрім цього, вони вчаться бити якомога далі, адже найважливіші російські об'єкти розташовані на відстані понад 500 кілометрів від українського кордону.

Атаки дронів на Росію: коротко про головне