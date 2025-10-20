Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий высказался относительно ударов по России. Он заверил, что Силы обороны плодотворно работают со всеми подразделениями, которые имеют беспилотные системы, чтобы поражать все больше объектов на вражеской территории.

По словам Скибицкого, Украина бьет по всем элементам, которые обеспечивают ведение войны, передает 24 Канал.

Каких результатов достигла Украина благодаря ударам по России?

Украина активно наносит удары по предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса, которые изготавливают вооружение и боеприпасы, а также по топливно-энергетической инфраструктуре России, которая обеспечивает ведение войны.

Мы стараемся поразить наиболее критические объекты. Результаты работы по нефтеперерабатывающим предприятиям, по базам хранением горючего они очевидны. Если взять процентное отношение, то сейчас это самый большой результат, которого достигли Силы обороны за все время войны,

– сказал Скибицкий.

Он отметил, что потери России из-за украинских ударов составляют от 27 до 30%. По словам заместителя начальника ГУР МО Украины, это влияет не только на ведение войны, но и на внутреннюю ситуацию в России.

Однако Силы обороны не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствовать тактику и вооружение, чтобы поразить наиболее критические цели. Кроме этого, они учатся бить как можно дальше, ведь важнейшие российские объекты расположены на расстоянии более 500 километров от украинской границы.

Атаки дронов на Россию: коротко о главном