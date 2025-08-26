Українська війна – найнестандартніша війна в історії, напевно. Друга армія світу четвертий рік жорстко відхоплює у 21-ї армії світу. Це не вихваляння. Їх більше, у них більше ресурсів, у них потужніша економіка, ВПК. А ми креативніші.

Скільки об'єктів Україна атакувала у Росії?

Україна вже має чимало перемог, які змінили перебіг війни. Про це пише Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

Серед цих перемог – застосування дронів, які зупинили танкові колони під Києвом, нищівні удари "непереможному" Чорноморському флоту та звільнення від нього акваторії, а також непоправна шкода російській економіці через регулярне зупинення авіасполучення. А тепер ще знищення "свята святих" російської економіки – нафтового сектора.

За період 2024 – 2025 років українські сили здійснили понад 100 підтверджених ударів по російській нафтовій інфраструктурі, з яких детально з колегами ми вивчили 75 найбільш значущих кейсів.

В умовах штучних обмежень на використання західної зброї по території Росії, Україна створила власну модель асиметричної війни, яка може увійти до підручників військової стратегії 21 століття.

Згідно з комплексним аналізом 75 уражених об'єктів російської нафтової інфраструктури за 2024 – 2025 роки, картина вражає своєю диспропорцією.

Витрати України:

середня вартість одного дрона далекої дії (типу Beaver/Lyutyi): 50 – 200 тисяч доларів;

середня вартість однієї атаки: 50 тисяч – 2 мільйони доларів (1 – 10 дронів);

загальні витрати на кампанію (дуже грубо): 50 – 200 мільйонів доларів.

Збитки для Росії (ми просумували збитки по кожному об'єкту):

прямі втрати: 1 – 1,5 мільярда доларів;

мультиплікативний ефект: не менше 10 – 20 мільярдів доларів;

зниження перероблювання: 540 – 900 тисяч барелів на день (10 – 17% від загальної потужності);

вплив на ВВП Росії: 0,5 – 1% (орієнтовно 10 – 20 мільярдів доларів від прогнозованого ВВП у 2 трильйони доларів).

Співвідношення ефективності (наші витрати і втрати ворога) становить 1:50 – 1000. Це найкрутіша інвестиція.

Це означає, що кожен долар, вкладений Україною в далекобійні дрони, приносить від 50 до 1000 доларів збитків російській економіці. В окремих випадках, таких як удари по Астраханському газовому заводу, співвідношення досягає 1:7800.

Українська кампанія сфокусована на трьох ключових елементах.

1. НПЗ – уражені понад 30 заводів, зокрема й найбільші: Волгоградський (300 тисяч барелів на день), Рязанський (340 тисяч), Омський (442 тисячі).

2. Експортні термінали – удари по Усть-Лузі, Новоросійську та Приморську порушили експортні потоки на 10 – 20%.

3. Нафтосховища – понад 50 об'єктів, критичних для військової логістики.

Мультиплікативний ефект: ланцюгова реакція в економіці.

Прямі руйнування – лише вершина айсберга. Реальна шкода проявляється у зростанні внутрішніх цін на паливо на 10 – 20%, що б'є по всіх секторах економіки, поглибленні дефіциту бюджету, що досяг 1,7% ВВП у 2025 році, логістичному колапсі, адже відбулося порушення постачання палива для армії в прифронтових регіонах. Повністю відновитися Росія не може через відсутність західних технологій.

Які наслідки чекають на Росію через удари України?

Якщо Україна збереже поточну інтенсивність ударів (8 – 10 атак на місяць), то до кінця року очікуються деякі наслідки.

Для нафтового сектора Росії:

зниження перероблювання на 25 – 30% (1,3 – 1,6 мільйона барелів на день);

критичний дефіцит палива в 15 – 20 регіонах;

повне зупинення 5 – 7 великих НПЗ через неможливість ремонту;

падіння експорту нафтопродуктів на 30 – 40%.

Для російської економіки:

втрати бюджету: додаткові 15 – 25 мільярдів доларів (сукупно до 2% ВВП);

інфляція: прискорення до 15 – 20% через паливну кризу;

скорочення ВВП: додаткові 1,5 – 2,5% падіння;

дефіцит бюджету: зростання до 5 – 6% ВВП.

Соціальні наслідки:

паливна криза (вже почалась): черги на АЗС у 30 – 40 регіонах;

зростання невдоволення: протести в промислових регіонах через зупинку підприємств (ще рано);

електоральний вплив: падіння підтримки війни з 70% до 45 – 50% через економічні труднощі (а їм це не все одно);

міграція: посилення відтоку кваліфікованих кадрів.

Військові наслідки:

дефіцит палива на фронті: скорочення інтенсивності операцій;

логістичний колапс: неможливість забезпечення угруповань на відстані понад 200 кілометрів від залізниць;

пріоритезація: перерозподіл палива з цивільного сектора на військові потреби, що посилить соціальну напругу;

зниження мобільності: скорочення використання автомобілів та бронетехніки через дефіцит палива;

Важливо, що Україна не зупиняється на досягнутому. Найближчим часом очікується розгортання модернізованої ракети "Нептун" зі збільшеною дальністю та ракети "Фламінго" з дальністю до 3000 кілометрів та бойовою частиною вагою близько 1 тонни.

Це означає, що під ударом опиняться об'єкти в глибокому тилу Росії, зокрема родовища Західного Сибіру – серце російського нафтовидобутку.

При ураженні цих об'єктів на Росію чекає:

падіння видобутку на 15 – 20% (1,5 – 2 мільйони барелів на день);

критичне падіння експортних надходжень на 30 – 40 мільярдів на рік;

технологічний колапс через неможливість обслуговування без західного обладнання.

Тому будемо точно бити!

Українська стратегія демонструє, як технологічно просунута, але ресурсно обмежена країна може ефективно протистояти противнику з багаторазовою перевагою.

При інвестиціях менше як 200 мільйонів доларів Україна завдала збитків у 10 – 20 мільярдів доларів критично важливому сектору російської економіки.

До кінця 2025 року, при збереженні інтенсивності ударів, сукупні втрати російської економіки можуть досягти 35 – 45 мільярда доларів, що еквівалентно 2 – 2,5% ВВП. Це не просто тактичний успіх – це стратегічне виснаження противника, що підриває його здатність фінансувати і вести тривалу війну.

В умовах, коли нафтогазові доходи становлять 30 – 40% російського бюджету, кожен уражений НПЗ – це удар по військовому потенціалу агресора.

Паливна криза, що насувається, може стати тим фактором, який змусить Кремль переглянути свої військові амбіції.

Асиметрична війна України доводить: у 21 столітті Давид може не лише протистояти Голіафу, але й систематично руйнувати економічний фундамент його військової машини, створюючи передумови для внутрішньої дестабілізації агресора.