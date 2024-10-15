Чому Росія б'є по цивільних суднах, пришвартованих в портах України: в ISW назвали причини

Окупанти завдають ударів по портових районах з метою підірвати міжнародну підтримку України і підштовхнути її до дострокових переговорів.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

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Навіщо Росія б'є по портових районах

Станом на 14 жовтня, за підрахунками фахівців ISW, російські війська вчетверте з 5 жовтня завдали удару цивільним судам, пришвартованим в українських портах.

Це частина явної російської кампанії ударів, яка націлена на портові райони "з метою підірвати український зерновий коридор, зіпсувати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до передчасних переговорів", пишуть в Інституті вивчення війни.

Там нагадали, що в Одеській ОВА повідомили, що російські війська завдали удару балістичною ракетою по Одеському порту вдень 14 жовтня, влучивши в цивільні судна NS Moon під прапором Белізу і суховантаж Optima під прапором Палау, а також в портову інфраструктуру і зерновий склад.

Офіційні особи заявили, що російські удари 7 жовтня вже завдали шкоди Optima. Українські джерела повідомили, що російські сили останнім часом завдавали ударів по цивільних суднах, пришвартованих в Одеському порту в ніч з 5 на 6 жовтня, а також 7 і 9 жовтня.

В ISW пишуть, що російські ультранаціоналістичні блогери відреагували на удар 9 жовтня риторикою, що підтримує існуючі наративи Кремля, спрямовані на підрив довіри до зернового коридору, а також намагаючись виправдати цей удар.

Російські мілблогери прямо закликали до подальших російських ударів по українській зерновій інфраструктурі, цивільних суднах в українських портах та інших цілях, які б ще більше погіршили економічний потенціал України.

ISW нещодавно оцінила, що російські удари по цивільних судах та іншій інфраструктурі зернового коридору майже напевно спрямовані на підрив впевненості Заходу у спроможності України забезпечити та захистити коридор, вплинути на поточні західні дискусії щодо довгострокової підтримки України та завадити Україні вижити економічно під час війни,

– ідеться у звіті.