Розповідаємо, що відомо про літак і чому це "жирна" втрата для ворога. ГУР спалило ворожу "Тушку" у ніч проти 13 жовтня. За повідомленням нашої розвідки, літак Ту-134 належав до 117 військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-окупанта.

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Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі Оренбург-2, де базувався Ту-134. На опублікованому розвідниками відео видно, як горить носова частина літака та під ним.

Літак Ту-134 згорів: відео

Що відомо про Ту-134

Літак Ту-134 – один із легендарних радянських лайнерів. Його називають найвдалішим проектом у галузі пасажирського літакобудування, наймасовішим літаком, першим російським лайнером, який пройшов сертифікацію за англійськими нормами льотної придатності.

Літак створений в ОКБ Туполєва під керівництвом Андрія Туполєва, виготовлявся на авіаційному заводі у Харкові. Перший політ з пасажирами був здійснений у вересні 1967 року за маршрутом Москва-Адлер.

Популярність літака

На початку 1990-х років Ту-134 став найпопулярнішим літаком, загальний обсяг виробництва якого склав 850 одиниць. Ця модель стала основою флотів багатьох авіакомпаній по всьому світу, а 130 одиниць було продано на міжнародні ринки. Примітно, що Ту-134 зараз експлуатуються в таких країнах, як Північна Корея.

Літак колись вважався втіленням комфорту, а з початку 2000-х років Ту-34 почав виглядати зношено – як у своїй фізичній структурі, так і в технічних можливостях. У Росавіації вже тоді почали говорити про можливе виведення з експлуатації цієї серії літаків.

Фінальною точкою стала аварія літака авіакомпанії "Русейр" у Петрозаводську у 2011 році. Тоді загинули 47 людей.

У Росавіації визнали: лише 9 Ту-134 із 90, які здійснювали пасажирські перельоти, були оснащені системами попередження про зіткнення із землею та відповідали світовим стандартам безпеки польотів. Тоді в Кремлі все ж ухвалили рішення про поступове виведення літаків цього типу з регулярного сполучення.

Над проектом заміни легенди почали працювати ще з початку 80-х – на розробку Ту-334 було витрачено 100 мільйонів доларів. Літак був сертифікований у 2003 році, але до масового виробництва так і не пішов.

Ту-134 формально не припинили літати – їх продовжують використовувати в Роскосмосі та низці міністерств і відомств як чартерні.