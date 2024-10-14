Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що вороги цілились у припортову інфраструктуру. Росіяни атакували

Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України

Пошкоджень зазнали цивільні судна: “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау “OPTIMA”. Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Також, внаслідок атаки, є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.