В обмін на продовження зернової угоди Росія просить послаблення певних санкцій. Зараз ООН обговорює це з іншими сторонами угоди та ЄС.

Країна-агресорка скаржиться, що санкції ускладнюють для російських торговців зерном і добривами обробку платежів і доступ до суден, страхових компаній і портів.

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Які умови ставить Росія

Росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного сільськогосподарського кредитора Россельхозбанка. Таким чином країна-агресорка хоче послабити експорт російського зерна. Про це окупанти заявили під час переговорів про продовження угоди про постачання продовольства з України.

Джерела видання розповіли, що Росія просила країни Заходу дозволити Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, щоб вони могли здійснювати платежі за російське зерно та інші харчові продукти.

До повномасштабного вторгнення такими платежами займалися міжнародні банки та дочірні структури інших російських банків у Швейцарії.

Чи можуть послабити санкції країні-агресорці

Джерело в ООН на умовах анонімності розповіло журналістам, що спрощення платежів за російські харчові продукти й добрива через Россельхозбанк обговорюють з Євросоюзом та іншими сторонами.

Дипломат однієї із західних країн, поінформований про переговори, сказав, що Туреччина дуже наполягала, щоб Росія дотримувалася угоди. Россельхозбанк теж брав участь в обговореннях, але не мав пливу на припинення угоди і її відновлення.

Росія відновила участь у зерновій угоді