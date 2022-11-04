Росія на переговорах щодо зернової угоди просить Захід послабити деякі санкції, – ЗМІ
Джерело:Reuters
В обмін на продовження зернової угоди Росія просить послаблення певних санкцій. Зараз ООН обговорює це з іншими сторонами угоди та ЄС.
Країна-агресорка скаржиться, що санкції ускладнюють для російських торговців зерном і добривами обробку платежів і доступ до суден, страхових компаній і портів.
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Які умови ставить Росія
Росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного сільськогосподарського кредитора Россельхозбанка. Таким чином країна-агресорка хоче послабити експорт російського зерна. Про це окупанти заявили під час переговорів про продовження угоди про постачання продовольства з України.
Джерела видання розповіли, що Росія просила країни Заходу дозволити Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами, щоб вони могли здійснювати платежі за російське зерно та інші харчові продукти.
До повномасштабного вторгнення такими платежами займалися міжнародні банки та дочірні структури інших російських банків у Швейцарії.
Чи можуть послабити санкції країні-агресорці
Джерело в ООН на умовах анонімності розповіло журналістам, що спрощення платежів за російські харчові продукти й добрива через Россельхозбанк обговорюють з Євросоюзом та іншими сторонами.
Дипломат однієї із західних країн, поінформований про переговори, сказав, що Туреччина дуже наполягала, щоб Росія дотримувалася угоди. Россельхозбанк теж брав участь в обговореннях, але не мав пливу на припинення угоди і її відновлення.
Росія відновила участь у зерновій угоді
- 29 жовтня Путін заявив, що припиняє участь у "зерновій" угоді. Окупанти давно натякали, що вона їх не влаштовує, проте здійснили свій задум після атаки на чорноморський флот Росії в окупованому Севастополі.
- Проте вже 2 листопада країна-агресорка повернулась до угоди. Спершу про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, а після цього – сам Путін. Проте при цьому сказав, що Росія знову вийде з угоди, якщо гарантії української сторони будуть порушені.