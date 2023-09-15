Можуть погрожувати Кім Чен Ину, – політтехнолог припустив 3 перешкоди для продажу Росії зброї
Угода про продаж зброї між Росією і Північною Кореєю може становити для нашої держави серйозну небезпеку. Проте на шляху до її укладання існують ще багато перешкод.
Невідомо, чи Владімір Путін під час зустрічі з Кім Чен Ином зміг домовитись з ним про постачання артилерійського озброєння. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, додавши, що на рішення серед іншого впливатимуть санкції й позиція інших країн.
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Які існують перешкоди для укладання угоди
Михайло Шейтельман виокремив 3 фактори, які вплинуть на рішення Кім Чен Ина:
- Лідер КНДР сам не дуже хоче віддавати свою зброю, адже готується воювати, захищати себе і свою територію від Південної Кореї. Він переконаний, що на нього будь-якої хвилини можуть напасти з Сеула, саме тому створив так багато артилерійських озброєнь і снарядів до них;
- Позиція Китаю, який невідомо чи схвалить таку угоду;
- Нові санкції для Кім Чен Ина, якими йому погрожують у разі продажу зброї Росії.
"Я думаю, що санкціями погрожують особисто йому, а не Північній Кореї. Можливо, сказали, що вже ніколи не передаватимуть йому коньяк. Він же купує коньяк, краби, устриці – все це для нього дуже дороге і він не готовий це втрачати", – сказав Михайло Шейтельман.
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Що означає така угода для України
Щодо російського диктатора, то для нього стримувальний фактор лише один – міжнародні санкції, під які він потрапить, якщо купить зброю. Тому навіть якщо угода між Росією і КНДР відбудеться, її намагатимуться приховати.
Для України вона ж стане серйозною проблемою.
Минулого року росіяни випустили по Україні приблизно 10 мільйонів артилерійських снарядів, а виробили за рік лише 2 мільйони, навіть після збільшення своїх потужностей. Це говорить про те, що вони навіть близько не встигають поновлювати те, що було на складах,
– підкреслив політтехнолог.
Брак артилерійських снарядів – велика проблема для Росії, тому поповнення у декілька мільйонів з Північної Кореї вирішило б проблему на рік, а може і на довше.
"Для них це порятунок, бо інших джерел вони не мають, а для нас це буде великою трагедією, якщо в противника з'явиться в рази більше снарядів, ніж маємо ми", – зауважив Шейтельман.
До чого схиляється Китай
Китай не думає про користь ні Росії, ні України. Сі Цзіньпін обговорюватиме ситуацію зі Сполученими Штатами Америки й за результатами цих переговорів прийме рішення.
"США можуть щось запропонувати китайцям або навпаки забрати, тому цей набір певних домовленостей може зіграти в той чи інший бік. Але не треба думати, що Кім Чен Ин на 100% підкоряється Китаю і зробить так, як скаже Сі Цзіньпін. Його думку він врахує, але вона не буде визначальною", – підсумував Шейтельман.
Зустріч Путіна і Кім Чен Ина: що відомо
- Лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав у Росію 12 вересня, щоб зустрітися з Владіміром Путіним. Наступного дня вони разом вирушили оглядати космодром "Восточный" та обговорювати важливі питання, зокрема й військово-технічне співробітництво. Цей візит відбувся на тлі розмов про постачання Північною Кореєю зброї для країни-агресорки.
- Після зустрічі Кім Чен Ин взявся переконувати, що Росія нібито бореться з гегемоністичними силами, а також запевнив її у своїй підтримці. Стосунки з країною-агресоркою він назвав пріоритетними, а війну проти України "священною боротьбою".
- На таку заяву вже відреагували у Держдепартаменті США. Речник Метью Міллер наголосив, що війна Росії проти України не є захистом безпекових інтересів Москви. Він додав, що Путін зазнав невдач на фронті й тепер "мандрує своєю країною з капелюхом у руці, щоб благати Кім Чен Ина про військову допомогу".