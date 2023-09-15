Могут угрожать Ким Чен Ыну, – политтехнолог предположил 3 препятствия для продажи России оружия
Соглашение о продаже оружия между Россией и Северной Кореей может представлять для нашего государства серьезную опасность. Однако на пути к ее заключению существует еще много препятствий.
Неизвестно, смог ли Владимир ли Путин во время встречи с Ким Чен Ыном договориться о поставках артиллерийского вооружения. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что на решение среди прочего будут влиять санкции и позиция других стран.
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Какие существуют препятствия для заключения соглашения
Михаил Шейтельман выделил 3 фактора, которые повлияют на решение Ким Чен Ына:
- Лидер КНДР сам не очень хочет отдавать свое оружие, потому что готовится воевать, защищать себя и свою территорию от Южной Кореи. Он убежден, что на него в любую минуту могут напасть из Сеула, поэтому создал так много артиллерийских вооружений и снарядов к ним;
- Позиция Китая, который неизвестно одобрит ли такое соглашение;
- Новые санкции для Ким Чен Ына, которыми ему угрожают в случае продажи оружия России.
"Я думаю, что санкциями угрожают лично ему, а не Северной Корее. Возможно, сказали, что уже никогда не будут передавать ему коньяк. Он же покупает коньяк, крабы, устрицы – все это для него очень дорого и он не готов это терять", – сказал Михаил Шейтельман.
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Что означает такое соглашение для Украины
Что касается российского диктатора, то для него сдерживающий фактор только один – международные санкции, под которые он попадет, если купит оружие. Поэтому даже если соглашение между Россией и КНДР состоится, его постараются скрыть.
Для Украины оно станет серьезной проблемой.
В прошлом году россияне выпустили по Украине примерно 10 миллионов артиллерийских снарядов, а произвели за год всего 2 миллиона даже после увеличения своих мощностей. Это говорит о том, что они даже близко не успевают возобновлять то, что было на складах.
– подчеркнул политтехнолог.
Нехватка артиллерийских снарядов – большая проблема для России, поэтому пополнение в несколько миллионов из Северной Кореи решило бы проблему на год, а может, и на дольше.
"Для них это спасение, потому что других источников у них нет, а для нас это будет большой трагедией, если у противника появится в разы больше снарядов, чем имеем мы", – заметил Шейтельман.
К чему склоняется Китай
Китай не думает о пользе ни России, ни Украины. Си Цзиньпин будет обсуждать ситуацию с Соединенными Штатами Америки и по результатам этих переговоров примет решение.
"США могут предложить китайцам что-то или наоборот забрать, поэтому этот набор определенных договоренностей может сыграть в ту или иную сторону. Но не надо думать, что Ким Чен Ын на 100% подчиняется Китаю и сделает так, как скажет Си Цзиньпин. Его мнение он учтет, но она не будет определяющим", – подытожил Шейтельман.
Встреча Путина и Ким Чен Ына: что известно
- Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. На следующий день они отправились осматривать космодром "Восточный" и обсуждать важные вопросы, в том числе и военно-техническое сотрудничество. Этот визит состоялся на фоне разговоров о снабжении Северной Кореей оружия для страны-агрессоры.
- После встречи Ким Чен Ын принялся убеждать, что Россия якобы борется с гегемонистическими силами, а также заверил ее в своей поддержке. Отношения со страной-агрессором он назвал приоритетными, а войну против Украины "священной борьбой"
- На такое заявление уже отреагировали в Госдепартаменте США. Спикер Мэтью Миллер подчеркнул, что война России против Украины не является защитой интересов Москвы. Он добавил, что Путин потерпел неудачи на фронте и теперь "путешествует по своей стране со шляпой в руке, чтобы умолять Ким Чен Ына о военной помощи".