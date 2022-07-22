Це не акт доброї волі росіян: у Мінінфраструктури пояснили важливість стамбульської угоди

У Стамбулі Україна, ООН та Туреччина підписали угоду про експорт зерна з нашої держави. У Мінінфраструктури наголосили, що ця угода не є актом доброї волі росіян.

росія підписала аналогічний документ з ООН та Туреччиною. Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм пояснив, що окупанти не мали іншого виходу, окрім як підписати цю угоду.

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Причиною став острів Зміїний

Мустафа Найєм наголосив, що експорт зерна з України – це майже мільярд доларів щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних Сил. Крім того, аграрії матимуть змогу не лише продати урожай, але й отримати кошти для наступної посівної кампанії.

Що б там не стверджувала росія, підписання цієї угоди не є їхнім актом доброї волі. Позиції окупантів на переговорах суттєво послабила втрата контролю над островом Зміїний. Зараз на ньому майорить український прапор.

Заступник міністра інфраструктури підкреслив, що всі документи, які підписали у Стамбулі, будуть опубліковані у повному обсязі – жодних таємних домовленостей щодо зерна немає.

Підписаний текст домовленостей буде оприлюднений у повному обсязі. Ніяких інших закритих додатків, протоколів, документів та папірців на коліні не існує. При цьому жодного підпису української сторони поруч з підписом окупантів не стоїть. Документ підписаний представниками Туреччини, ООН та України. З нашого боку підпис поставив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков,

– наголосив Найєм.

Також заступник міністра інфраструктури наголосив, що підписаний документ не передбачає послаблення санкцій проти росії.

Крім того, Найєм зазначив, що угода жодним чином не впливає на дії Збройних Сил України, які продовжать боротьбу з окупантами.

Ще одна важлива деталь – контролювати порти, з яких передбачається вивезення зерна здійснюватиме виключно Україна.

У Стамбулі підписали угоду щодо вивезення зерна

22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо експорту зерна з України. Відповідно до цієї угоди:

розмінування портів не буде, для проходу суден використовують безпечні фарватери;

до складу координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден з України, увійдуть представники України, росії, Туреччини та ООН;

повноцінний рух суден може початися за кілька тижнів.

Термін дії угоди – 120 днів. Однак її можна продовжити.

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