Угорщина налагоджує співпрацю з Іраном: якими будуть наслідки для Орбана

В Угорщині заявили про початок економічної співпраці з Іраном. Це роблять, мовляв, для реінтеграції підсанкційного Ірану в систему міжнародного співробітництва. Чи буде це мати політичні наслідки для Орбана – читайте у статті.

Про це 24 каналу сказала засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. На її думку, Угорщина починає співпрацювати з Іраном, бо, як завжди, хоче грошей.

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За її словами, в Угорщини зараз є 7,5 мільярдів євро, які заморожені Євросоюзом. Попереду ще 5,8 мільярда, які теж можуть заморозити.

Орбану ці гроші життєво необхідні, бо там на сьогодні понад 20% інфляції, протести та обмежена соціальна допомога людям. Також в Угорщині повертаються реальні тарифи, вони більші, порівняно з тими, які раніше просував Орбан. Відповідно – Угорщині дуже потрібні гроші,

– пояснила Загребельська.

Експертка каже, що натомість Євросоюз вже багато місяців вимагає від Угорщини боротьби з корупцією, судову реформу, прозорості та пакету інших реформ.

"Проте Орбан, звісно, не хоче цього робити, бо його ледь не пожиттєва влада “стоїть” на тому, що він розподіляє державні ресурси між своїми довіреними особами, які володіють владою в Угорщини. І він хоче продовжувати це робити й далі, бо інакше може просто втратити владу", – вважає Загребельська.

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Вона зазначила, що сьогодні триває конфлікт між Євросоюзом та Орбаном за ці гроші. На її думку, прем'єр Угорщини "взяв в заручники" три речі, якими шантажує ЄС:

18 мільярдів євро допомоги,

санкції,

закон про корпоративний податок та інші ініціативи ЄС.

Загребельська пояснила, що зараз дискусія між Орбаном та ЄС підходить до кінця, Угорщина ніби погодилася на виконання 17 пунктів щодо судової реформи. Вже 6 грудня планується засідання, щоб погодити всі умови.

Уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбан займає проросійську позицію. Саме ця країна блокує рішення про виділення допомоги Україні від ЄС. Також серед усіх країн ЄС тільки Угорщина не виділяла двосторонньої макрофінансової та військової допомоги Україні. Окрім того, вона довгий час блокувала постачання зброї до України з інших країн своєю територією.