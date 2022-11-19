Венгрия налаживает сотрудничество с Ираном: какими будут последствия для Орбана

В Венгрии заявили о начале экономического сотрудничества с Ираном. Это делают якобы для реинтеграции подсанкционного Ирана в систему международного сотрудничества. Будет ли это иметь политические последствия для Орбана – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказала основательница "Лиги антитраста" Агия Загребельская. По ее мнению, Венгрия начинает сотрудничать с Ираном, потому что, как всегда, хочет денег.

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По ее словам, в Венгрии сейчас есть 7,5 миллиарда евро, которые заморожены Евросоюзом. Впереди еще 5,8 миллиарда, которые тоже могут заморозить.

Орбану эти деньги жизненно необходимы, потому что там сегодня более 20% инфляции, протесты и ограниченная социальная помощь людям. Также в Венгрии возвращаются реальные тарифы, они больше по сравнению с теми, которые раньше продвигал Орбан. Соответственно – Венгрии очень нужны деньги,

– объяснила Загребельская.

Эксперт говорит, что Евросоюз уже много месяцев требует от Венгрии борьбы с коррупцией, судебную реформу, прозрачность и пакет других реформ.

"Однако Орбан, конечно, не хочет этого делать, потому что его чуть ли не пожизненная власть стоит на том, что он распределяет государственные ресурсы между своими доверенными лицами, которые владеют властью в Венгрии. И он хочет продолжать это делать и дальше, потому что иначе может просто потерять власть”, – считает Загребельская.

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Она отметила, что сегодня идет конфликт между Евросоюзом и Орбаном за эти деньги. По ее мнению, премьер Венгрии "взял в заложники" три вещи, которыми шантажирует ЕС:

18 миллиардов евро помощи,

санкции,

закон о корпоративном налоге и других инициативах ЕС.

Загребельская объяснила, что сейчас дискуссия между Орбаном и ЕС подходит к концу, Венгрия будто бы согласилась на выполнение 17 пунктов по судебной реформе. Уже 6 декабря планируется заседание по согласованию всех условий.

Правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном занимает пророссийскую позицию. Именно эта страна блокирует решение о предоставлении помощи Украине от ЕС. Также среди всех стран ЕС только Венгрия не выделяла двустороннюю макрофинансовую и военную помощь Украине. Кроме того, она долгое время блокировала поставки оружия Украине из других стран своей территорией.