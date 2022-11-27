Угорщина торгується з Євросоюзом: чому Орбан так вміло перевзувся в повітрі

Останнім часом Угорщина почала активніше підтримувати Україну у війні з Росією. Така зміна позиції пов'язана з економічними інтересами Будапешта.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Зокрема, Віктор Орбан, відомий прихильністю до Кремля, раптово заговорив про загрози з боку Росії.

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Прем'єр Угорщини зазначив, що потрібно подбати про те, аби Україна залишалась суверенною державою.

Ця заява не суперечить попередній риториці Угорщини. Адже Будапешт ніколи не заперечував факт суверенітету України і не визнав анексію Росією українських територій,

– зауважив Вігірінський.

Він додав, що це з Кремля активно лунали тези про те, що Угорщина розраховує на частину суверенної території України.

Що Угорщина виторгувала від ЄС в обмін на підтримку України

Втім, останнім часом Будапешт справді змінив свою позицію щодо підтримки України у війні. Зокрема, Угорщина підтримала пакет допомоги ЄС Україні на 18 мільярдів євро. Хоча ще на початку листопада позиція угорців була цілком протилежною.

Ключове питання полягає лише у тому, що отримала натомість Угорщина. Вони торгуються з інституціями ЄС про привілеї, які отримає Будапешт,

– зазначив політолог.

За його словами, існує низка бонусів, які можуть пояснити зміну позиції угорської влади.

Ембарго на трубопровідну нафту та газ з Росії не поширюється на Угорщину. За словами Вігірінського, ще мінімум 2 роки країна отримуватиме газ та нафту від Кремля. Звісно, за умови, що росіяни не вдарять по критичній інфраструктурі в Україні, яка забезпечує функціонування нафтопроводу.

Угорщина мінімум на 2 роки отримала додатковий фінансовий пакет, який дозволить їй диверсифікувати постачання нафти та газу шляхом створення інтерконекторів з території Південної Європи.

Також Будапешт був за крок до отримання близько 15 мільярдів євро з бюджету ЄС на покриття власних дефіцитів та розвиток інвестиційних проєктів. Як зазначив політолог, якби Угорщина не підтримала позицію по Україні, то навряд чи побачила б ці кошти. Тепер же шанси на отримання грошей підвищилися.

Угорщина з часом могла б дозволити транзит військової допомоги ЗСУ

За словами Вігірінського, Угорщина – це приклад реальної політики, у якій країна дбає насамперед про власні інтереси. Політолог нагадав, що президентка Угорщини Каталін Новак навідалася до Києва 26 листопада.

"В принципі, певний рух у напрямку покращення відносин між Україною та Угорщиною більш ніж очевидний", – зауважив Вігірінський.

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Він припустив, що стосунки України з сусідньою державою можуть ще більше покращитися.

Можливо, з часом ми почуємо повідомлення про те, що Угорщина дозволяє транзит товарів, які потрібні для ЗСУ, зокрема й військового озброєння, через свою територію,

– зазначив Вігірінський.

Він додав, що цього зараз дуже не вистачає Україні. Адже Росія відстежує і намагається атакувати логістичні коридори, які системно вибудовуються протягом 9 місяців війни.

ЄС тисне на Будапешт у питанні України

За словами політолога, ЄС зараз також трансформується. Від європейських політиків, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца можна почути агресивнішу риторику проти Росії, ніж це було раніше.

Ймовірно, ЄС у переговорах з Угорщиною досяг певного консенсусу стосовно того, яку роль вона повинна відігравати у захисті й допомозі Україні,

– зауважив Вігірінський.

Він додав, що ЄС підіймав питання про те, аби позбавити уряд Орбана права голосу. Водночас йдуть непублічні переговори з країною, які, на думку політолога, є більш прямолінійними. У такій ситуації перед Будапештом постає вибір:

Або товаришувати з Росією і з часом стати частиною ізольованої економічної системи.

Або ж залишатися частиною ЄС, мати доступ до ринків, заробляти та забезпечувати благополуччя своїх громадян.

Що ще впливає на зміну позиції Угорщини

За словами Вігірінського, розігруючи свою карту, Орбан отримує щось для своєї країни й поступово намагається вибудовувати відносити з Україною.

Тут вже є усвідомлення того, що Україна з часом буде членом ЄС. Тоді це буде такий самий рівноправний суб'єкт, який голосуватиме за питання, які стосуються й угорців,

– сказав політолог.

Він додав, що зберігати напружені відносини з Україною у таких умовах нелогічно.

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