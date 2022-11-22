Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, вже давно відомо, що Росія має потужний компромат на Віктора Орбана і може дістати його в будь-який момент.

До теми Чи є у Заходу план, що роботи з Росією після її поразки: Клочок припустив сценарії

Не варто забувати про допомогу від ЄС

Як наголошує Клочок, усі дивні вчинки Віктора Орбана варто ще й сприймати крізь призму розмороження фінансової допомоги від ЄС для Угорщини, проти чого виступають чимало держав Євросоюзу.

Своїми "заграваннями" з Росією чи Іраном Угорщина може банально шантажувати Євросоюз, щоб він таки продовжував виділяти їй гроші. На думку Клочка, це шантаж та "брудна гра".

"Ці всі дії підігріті і російськими грішми, і зв'язками. Знаємо, що нещодавно глава МЗС Сійярто відвідав в Росії презентацію енергетичного проєкту щодо побудови АЕС в Угорщині. Енергозалежність залишається. Мені здається, що Угорщина хоче відв'язатися від Росії, але такими діями шантажує ЄС. Тупо просить грошей, щоб владі було комфортніше вести справи", – вважає Клочок.

Він переконаний, що така політика не є правильною. А "грати" на територіальних претензіях не є адекватно, адже це спричинить величезну кількість конфліктів у світі. Але, як вважає Клочок, в цих діях Орбана явно немає реальних територіальних претензій до України та інших держав.

Клочок припустив, чому Орбан одягнув шарф із "великою Угорщиною": дивіться відео

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у черговий скандал. Він одягнув шарф із зображенням "Великої Угорщини", де були "додані" території Румунії та України. Сталося це на зустрічі із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини.

В Міністерстві закордонних справ України жорстко відреагували на дії Орбана. Речник Олег Ніколенко наголосив, що Україна очікує на офіційні вибачення від Угорщини та спростування щодо зазіхань на територіальну цілісність.

Орбан вже відповів на звинувачення у посяганні на територіальну цілісність. Він нікчемно виправдався, що футбол не є політикою і не потрібно вбачати те, чого немає. А збірна Угорщини – "команда всіх угорців, де б вони не жили".