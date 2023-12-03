В Угорщині відреагували на заяву СБУ про ймовірну зустріч Порошенка й Орбана
Джерело:Золтан Ковач
В угорському уряді прокоментували заяву СБУ про те, що Росія хотіла використати зустріч Порошенка та Орбана для ІПСО. Угорщина заявила що буцімто "не бажає брати участь у внутрішньополітичній боротьбі".
Речник угорського уряду Золтан Ковач згадав також про членство України в Євросоюзі. Варто зауважити, що мовиться про випадок, коли п'ятого президента Петра Порошенка не випустили з країни.
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Що заявили в Угорщині
Угорщина не бажає брати участь у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Такі новини, як ця (заява СБУ – 24 Канал), і ці "політичні чистки" є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства у ЄС,
– заявила угорська сторона.
Варто зауважити, що Служба безпеки України пояснювала причину, чому Держприкордонслужба не випустила Петра Порошенка з України. Зокрема, там запевнили, що:
- перед візитом Порошенка за кордон отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України;
- мета ворога – знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини;
- Росія планувала спрямувати ІПСО, щоб змінити настрої в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукати представників українського політикуму проголошувати наративи про необхідність перемовин з Росією на умовах заморожування війни.
За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з Росії,
– заявили в СБУ.
Саме тому СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабміну та Верховної Ради з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій.
Що цьому передувало
- Петро Порошенко 1 грудня заявив, що він намагався виїхати з України через пункт пропуску "Краківець". Політик мав з собою підписане відрядження головою Верховної Ради. Проте прикордонники його не пропустили, заявивши, що його відрядження скасували.
- Згодом написали, що рішення голови Верховної Ради Руслана Стефанчука скасував перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Останній цю інформацію підтвердив, заявивши, що він отримав листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати. Саме на підставі цього листа Корнієнко й скасував відрядження Порошенка.
- Вже наступного дня в СБУ пояснили, що вони та розвідувальники отримали дані, що російські спецслужби готують провокації на міжнародній арені, спрямованих проти України. Вороги планували залучити до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.
- Тож саме на основі звернення СБУ керівництво Верховної Ради не дозволило закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб.