В Венгрии отреагировали на заявление СБУ о вероятной встрече Порошенко и Орбана
Источник:Золтан Ковач
В венгерском правительстве прокомментировали заявление СБУ о том, что Россия хотела использовать встречу Порошенко и Орбана для ИПСО. Венгрия заявила, что якобы "не желает участвовать во внутриполитической борьбе".
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач упомянул также о членстве Украины в Евросоюзе. Следует заметить, что говорится о случае, когда пятого президента Петра Порошенко не выпустили из страны.
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Что заявили в Венгрии
Венгрия не желает участвовать во внутриполитической борьбе президента Зеленского. Такие новости, как это (заявление СБУ – 24 Канал), и эти "политические чистки" являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в ЕС,
– заявила венгерская сторона.
Следует заметить, что Служба безопасности Украины объясняла причину, почему Госпогранслужба не выпустила Петра Порошенко из Украины. В частности, там заверили, что:
- перед визитом Порошенко за границу получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины;
- цель врага – снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри;
- Россия планировала направить ИПСО, чтобы изменить настроения в странах-партнерах антироссийской коалиции и побуждать представителей украинского политикума провозглашать нарративы о необходимости переговоров с Россией на условиях замораживания войны.
По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с России,
– заявили в СБУ.
Именно поэтому СБУ обратилась в Офис Президента, Кабмин и Верховную Раду с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций.
Что этому предшествовало
- Петр Порошенко 1 декабря заявил, что он пытался уехать из Украины через пункт пропуска "Краковец". Политик имел с собой подписанную командировку председателем Верховной Рады. Однако пограничники его не пропустили, заявив, что его командировку отменили.
- Впоследствии написали, что решение председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука отменил первый вице-спикер Александр Корниенко. Последний эту информацию подтвердил, заявив, что он получил письмо с грифом "Для служебного пользования", содержание которого он не может разглашать. Именно на основании этого письма Корниенко и отменил командировку Порошенко.
- На следующий день в СБУ объяснили, что они и разведчики получили данные, что российские спецслужбы готовят провокации на международной арене, направленны против Украины. Враги планировали привлечь к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.
- Поэтому именно на основе обращения СБУ руководство Верховной Рады не разрешило заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб.