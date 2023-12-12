Двоє "батюшок" виявилися несправжніми: четверо чоловіків намагалися незаконно перетнути кордон
Джерело:ДПСУ
Скарбник Києво-Печерської лаври намагався перейти кордон з переодягненими попами. У Держприкордонслужбі розповіли про чотирьох порушників, які хотіли незаконно потрапити до Молдови.
За можливість перетнути кордон вони заплатили 12 тисяч доларів. Втім, люди, які обіцяли провести їх таємними стежками через кордон, просто влаштували їм екскурсію озером.
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Незаконний перетин кордону
За словами прикордонників, порушників затримали біля кордону з Молдовою.
Серед них троє були в церковному вбранні. Двоє "батюшок" виявилися несправжніми: рясами їх наділив третій – діючий клірик церкви московського патріархату, раніше – протоієрей у казначействі Києво-Печерської лаври. Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон,
– йдеться в повідомленні.
Ті, хто мав допомогти чоловікам перетнути кордон, покатали їх човном по озеру Кагал і висадили їх на протилежному березі. Загалом така прогулянка обійшлася порушникам у 4 тисячі доларів з кожного.
Прикордонники Ізмаїльського загону склали протоколи про адмінпорушення за спробу незаконного перетинання держкордону.
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