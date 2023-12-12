Двое "батюшек" оказались ложными: четверо мужчин пытались незаконно пересечь границу

Казначей Киево-Печерской лавры пытался перейти границу с переодетыми попами. В Госпогранслужбе рассказали о четырех нарушителях, которые хотели незаконно попасть в Молдову.

За возможность пересечь границу они заплатили 12 тысяч долларов. Впрочем, люди, обещавшие провести их по тайным тропам через границу, просто устроили им экскурсию по озеру.

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Незаконное пересечение границы

По словам пограничников, нарушителей задержали у границы с Молдовой.

Среди них трое были в церковных одеждах. Двое "батюшек" оказались ложными: рясами их наделил третий – действующий клирик церкви московского патриархата, ранее – протоиерей в казначействе Киево-Печерской лавры. Вся четверка пыталась незаконно пересечь границу,

– говорится в сообщении.

Те, кто должен помочь мужчинам пересечь границу, покатали их лодкой по озеру Кагал и высадили их на противоположном берегу. В общем, такая прогулка обошлась нарушителям в 4 тысячи долларов с каждого.

Пограничники Измаильского отряда составили протоколы об админнарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы.

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