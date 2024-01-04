Гарантовані посмертні соцпакети, – Подоляк відреагував на новий указ Путіна про іноземців

Владімір Путін 4 січня підписав указ про російське громадянство для іноземців, які воюють на боці агресора в Україні. Для того, щоб отримати паспорт країни-терориста потрібно мінімум на рік укласти контракт про проходження військової служби у збройних силах Росії або в інших "військових формуваннях".

Паспорт Росії – це нині паспорт вбивці. Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що у такий спосіб президент Росії скликає у країну тих, хто хоче безкарно вбивати українців.

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Путін запрошує вбивць у Росію

Усі укази, які підписав російський диктатор протягом двох останніх років, це виключно про індульгенцію для вбивць.

Тепер Кремль заохочує гастарбайтерів до участі у війні проти України не лише грішми, а й можливістю отримати російське громадянство з гарантованими соціальними посмертними пакетами,

– мовив Подоляк.

Президент країни-агресора спростив процедуру отримання російського паспорта тим, хто має бажання вбивати та бути безкарним.

Мовляв, отримайте російський паспорт і після цього ходитимете по світу, кого завгодно вбиватимете, не лише українців. А Росія буде робити все для того, щоб злочинців за це не карали. От, про що цей указ,

– зазначив радник голови ОПУ.

Однак Подоляк закликав спокійно реагувати на подібні "нововведення" в Росії, адже усі ці дії вже відбуваються на території країни-агресора. Зокрема, мобілізація не закінчується, а мілітаризація навпаки масштабується.

"Це чергова спроба забрати на війну усіх гастарбайтерів, які підмітають вулиці Москви. Чи допоможе це Путіну? У короткостроковій стратегії – це допомагає, адже диктатор має активи, які дозволяють йому далі вести агресивну війну. Чи допоможе це Путіну втриматися? Ні, не допоможе", – додав Подоляк.

У Росії проблеми з особовим складом

Одна з проблем Кремля – масове дезертирство солдатів. За даними Центру національного спротиву, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії рекордна кількість російських солдатів потрапила під суд за втечу зі служби.

На території Росії виник рух жінок проти відправлення їхніх чоловіків на війну в Україну. Вони відкрито висловлюють своє невдоволення та у радикальній формі вимагають демобілізації.

Окупанти зі 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії, які раніше прибули на Луганщину, не захотіли воювати проти України.

Згідно з указом Путіна іноземці, які воюють на боці Росії в Україні, можуть отримати російське громадянство не лише для себе, а й для своїх сімей. Вони можуть подати заявку на отримання російських паспортів для своїх дружин, дітей і батьків.