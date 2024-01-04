Гарантированные посмертные соцпакеты – Подоляк отреагировал на новый указ Путина об иностранцах

Владимир Путин 4 января подписал указ о российском гражданстве для иностранцев, воюющих на стороне агрессора в Украине. Для того чтобы получить паспорт страны-террориста, нужно минимум на год заключить контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах России или в других "военных формированиях".

Паспорт России – это сейчас паспорт убийцы. Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, заметив, что таким образом президент России созывает в страну тех, кто хочет безнаказанно убивать украинцев.

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Путин приглашает убийц в Россию

Все указы, которые подписал российский диктатор в течение двух последних лет, это исключительно об индульгенции для убийц.

Теперь Кремль поощряет гастарбайтеров к участию в войне против Украины не только деньгами, но и возможностью получить российское гражданство с гарантированными социальными посмертными пакетами,

– сказал Подоляк.

Президент страны-агрессора упростил процедуру получения российского паспорта тем, кто хочет убивать и быть безнаказанным.

Мол, получите российский паспорт и после этого будете ходить по миру, кого угодно будете убивать, не только украинцев. А Россия будет делать все для того, чтобы преступников за это не наказывали. Вот о чем этот указ,

– отметил советник главы ОПУ.

Однако Подоляк призвал спокойно реагировать на подобные нововведения в России, ведь все эти действия уже происходят на территории страны-агрессора. В частности, мобилизация не заканчивается, а милитаризация наоборот масштабируется.

"Это очередная попытка забрать на войну всех подметающих улицы Москвы гастарбайтеров. Поможет ли это Путину? В краткосрочной стратегии – это помогает, ведь диктатор имеет активы, которые позволяют ему дальше вести агрессивную войну. Поможет ли это Путину удержаться? Нет, не поможет ", – добавил Подоляк.

В России проблемы с личным составом

Одна из проблем Кремля – массовое дезертирство солдат. По данным Центра национального сопротивления, в Брянской, Курской и Белгородской областях России рекордное количество российских солдат попало под суд за бегство со службы.

На территории России возникло движение женщин против отправления мужчин на войну в Украину. Они открыто выражают свое недовольство и в радикальной форме требуют демобилизации.

Ранее прибывшие на Луганщину оккупанты из 150 мотострелковой дивизии ВС России не захотели воевать против Украины.

Согласно указу Путина иностранцы, воюющие на стороне России в Украине, могут получить российское гражданство не только для себя, но и для своих семей. Они могут подать заявку на получение российских паспортов для своих супругов, детей и родителей.