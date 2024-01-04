Паспорт Росії – це нині паспорт вбивці. Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що у такий спосіб президент Росії скликає у країну тих, хто хоче безкарно вбивати українців.
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Путін запрошує вбивць у Росію
Усі укази, які підписав російський диктатор протягом двох останніх років, це виключно про індульгенцію для вбивць.
Тепер Кремль заохочує гастарбайтерів до участі у війні проти України не лише грішми, а й можливістю отримати російське громадянство з гарантованими соціальними посмертними пакетами,
– мовив Подоляк.
Президент країни-агресора спростив процедуру отримання російського паспорта тим, хто має бажання вбивати та бути безкарним.
Мовляв, отримайте російський паспорт і після цього ходитимете по світу, кого завгодно вбиватимете, не лише українців. А Росія буде робити все для того, щоб злочинців за це не карали. От, про що цей указ,
– зазначив радник голови ОПУ.
Однак Подоляк закликав спокійно реагувати на подібні "нововведення" в Росії, адже усі ці дії вже відбуваються на території країни-агресора. Зокрема, мобілізація не закінчується, а мілітаризація навпаки масштабується.
"Це чергова спроба забрати на війну усіх гастарбайтерів, які підмітають вулиці Москви. Чи допоможе це Путіну? У короткостроковій стратегії – це допомагає, адже диктатор має активи, які дозволяють йому далі вести агресивну війну. Чи допоможе це Путіну втриматися? Ні, не допоможе", – додав Подоляк.
У Росії проблеми з особовим складом
- Одна з проблем Кремля – масове дезертирство солдатів. За даними Центру національного спротиву, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії рекордна кількість російських солдатів потрапила під суд за втечу зі служби.
- На території Росії виник рух жінок проти відправлення їхніх чоловіків на війну в Україну. Вони відкрито висловлюють своє невдоволення та у радикальній формі вимагають демобілізації.
- Окупанти зі 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії, які раніше прибули на Луганщину, не захотіли воювати проти України.