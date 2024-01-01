Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу мобилизационный потенциал России. По его словам, в настоящее время страна-агрессор способна набирать более тысячи новых оккупантов в сутки.

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В то же время ситуация может измениться, и тогда Кремль может решиться на мобилизацию. К слову, неоднократно звучали предположения, что это может произойти после президентских выборов весной.

"Если и будут какие-то мобилизационные моменты, то они будут примерно под 300–350 тысяч новобранцев", – предположил Свитан.

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Россияне имеют проблемы с плотностью войск на левом берегу Днепра, где украинские военные захватили плацдарм и расширяют его. Поэтому, кроме компенсации потерь, оккупантам нужны силы для удержания захваченного.

"Им нужно теперь то, что они попытались захватить, "переварить". Поэтому в этом году, вероятнее всего, они будут работать только на эту задачу – не дать вырвать то, что они захватили", – констатировал Свитан.

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