Операція України проти російських стратегічних об'єктів триває. Далекобійні ракети застосовуються для ураження заводів з боєприпасами та нафтопереробних підприємств у Росії та окупованому Криму.

Українці уразили низку нафтопереробних заводів та ключових підприємств на території Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Що відомо про ураження російських цілей Україною?

Українці влучили в завод імені Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області. Про це 6 жовтня 2025 року повідомив Генштаб ЗСУ. Це підприємство входить до числа ключових в Росії. Там виготовляють боєприпаси для авіації та артилерії, авіабомби, боєприпаси для ППО та протитанкові ракети.

Ще однією успішною операцією можна вважати удар по морському нафтовому терміналу, що в окупованій Феодосії. Він є найбільшим в окупованому Криму, ємністю близько 250 000 кубометрів. Там росіяни перекачують нафту та нафтопродукти для забезпечення паливом російських військових в Україні.

Також у Феодосії українська армія уразила залізничну станцію Айвазовська.

За словами воєнного російського блогера, українські безпілотники влучили в Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а агентство Reuters 6 жовтня повідомило про влучання українських дронів у нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області.

Через обстріли "Киришинефтеоргсинтез" з 3 на 4 жовтня зупинив найпотужнішу CDU-6. Ремонт займе близько місяця.

До слова! CDU-6 – це установка дистиляції нафти, яка переробляє 8 мільйонів тонн на рік, або 160 тисяч барелів на день. Це близько 40% від загальної переробної потужності заводу.

Як далекобійні удари України вплинуть на Росію?

Як повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни, атаки України на критичну інфраструктуру Росії безпосередньо впливають на внутрішній ринок бензину ворога. Загострюють його дефіцит та провокують "скачки" цін. Росіянам загрожує зростання інфляції та економічна нестабільність.

Що відомо про минулі удари по території Росії?