Орбан вкотре назвав Україну буферною зоною: деталі обурливої заяви

Віктор Орбан робить усе, щоб сподобатися виборцеві. У червні відбудуться вибори до Європарламенту, тож угорський прем'єр лає на всі заставки і Україну, і ЄС, сподіваючись здобути симпатії крайніх правих. Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі передає деталі.

Це здається дуже нелогічним, що Орбан критикує владу Євросоюзу, перебуваючи в Євросоюзі. Але тільки на перший погляд. Орбан та інші праві почуваються напрочуд комфортно у зручній бульбашці європейської політики, далеко від війни та справжніх проблем. Особливого комфорту та розслабленого вайбу йому додають кремлівські гроші.

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Що заявив Орбан про Україну

Мовляв, наша держава зараз перебуває під протекторатом Заходу, оскільки без грошей і зброї з боку ЄС і США Україна "як держава припинить своє існування".

Повторюючи одне з улюблених виправдань Путіна для повномасштабного вторгнення в Україну, Орбан заявив, що конфлікт стосується потенційного членства Києва в НАТО і що російський лідер ніколи не поступиться в цьому питанні.

Вони завжди будуть робити все можливе, щоб мати щось між російським кордоном і кордоном країн НАТО. Буферна зона повинна існувати,

– сказав Орбан.

Привіт Орвелу

Усе це пролунало на Конференції національного консерватизму в Брюсселі. Також угорський прем'єр розкритикував Захід за те, що той підтримує Україну, і назвав боротьбу нашої держави проти окупантів "не війною угорців".

"Те, що роблять європейці, погано, це не націлене на припинення вогню, і ми серйозно не стикаємося з усіма наслідками підтримки країни, яка перебуває у війні, в якій неможливо перемогти", – сказав він.

Орбан пояснив: підтримує Росію, бо не хоче відмовлятися від давніх економічних відносин Будапешта з Москвою. А от європейське керівництво слід змінити, бо воно тисне так, як тиснув Радянський союз на Угорщину в 1980-ті.

Прем'єр-міністр Угорщини вже говорив і про буферну зону , і про те, що Росію нібито не можна перемогти, і про те, що Брюссель поводиться як радянська влада. Він не зупиняється перед гострою критикою з боку України та всередині самого ЄС

, бо має завдання ретранслювати думку Кремля.