Орбан в очередной раз назвал Украину буферной зоной: детали возмутительного заявления

Виктор Орбан делает все, чтобы понравиться избирателю. В июне состоятся выборы в Европарламент, поэтому венгерский премьер вовсю ругает и Украину, и ЕС, надеясь получить симпатии крайних правых. Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе передает детали.

Это кажется очень нелогичным, что Орбан критикует власти Евросоюза, находясь в Евросоюзе. Но только на первый взгляд. Орбан и другие правые чувствуют себя удивительно комфортно в удобном пузыре европейской политики, вдали от войны и настоящих проблем. Особый комфорт и расслабленный вайб ему добавляют кремлевские деньги.

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Что заявил Орбан об Украине

Мол, наше государство сейчас находится под протекторатом Запада, поскольку без денег и оружия со стороны ЕС и США Украина "как государство прекратит свое существование".

Повторяя одно из любимых оправданий Путина для полномасштабного вторжения в Украину, Орбан заявил, что конфликт касается потенциального членства Киева в НАТО и что российский лидер никогда не уступит в этом вопросе.

Они всегда будут делать все возможное, чтобы иметь что-то между российской границей и границей стран НАТО. Буферная зона должна существовать,

– сказал Орбан.

Привет Оруэллу

Все это прозвучало на Конференции национального консерватизма в Брюсселе. Также венгерский премьер раскритиковал Запад за то, что тот поддерживает Украину, и назвал борьбу нашего государства против оккупантов "не войной венгров".

"То, что делают европейцы, плохо, это не нацелено на прекращение огня, и мы серьезно не сталкиваемся со всеми последствиями поддержки страны, которая находится в войне, в которой невозможно победить", – сказал он.

Орбан объяснил: поддерживает Россию, потому что не хочет отказываться от давних экономических отношений Будапешта с Москвой. А вот европейское руководство следует изменить, потому что оно давит так, как давил Советский союз на Венгрию в 1980-е.

Премьер-министр Венгрии уже говорил и о буферной зоне