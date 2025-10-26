Можуть готувати серйозну атаку, – полковник ЗСУ в запасі про знищення ГУР російської РЛС "Небо"

Українські спецпризначенці знищили російську РЛС "Небо" та зенітно-ракетний комплекс "Бук" під час операції проти систем ППО ворога. Це стало частиною серії ударів по локаторах, яка триває від початку серпня.

Полковник запасу ЗСУ й військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, що систематичне знищення таких станцій може свідчити про підготовку серйозної повітряно-ракетної операції. Він зауважив, що ці удари прокладають коридори для атак авіації та ракет наземного базування.

Чому ця РЛС була важливою для ворога?

РЛС "Небо" мала дальність виявлення у сотні кілометрів і давала росіянам перевагу в повітрі. Такі станції дозволяли противнику координувати роботу зенітних систем і прикривати тилові райони. Її знищення значно ускладнює для окупантів організацію протиповітряної оборони на напрямку.

Скоріше за все, зараз готується серйозна повітряно-ракетна атака по тилах противника,

– сказав Світан.

Він зазначив, що партнери України, ймовірно, діляться розвідданими для пошуку й визначення ворожих цілей. На основі цих даних українські сили застосовують протирадіолокаційні ракети та інші засоби ураження.

Як українські сили посилюють тиск на російську ППО?

Після серії знищених локаторів до операцій долучилися підрозділи Сил спеціальних операцій і СБУ. Вони використовують власні засоби ураження, тоді як авіація застосовує протирадіолокаційні ракети HARM. Такий підхід дозволяє знищувати системи ППО росіян на великій глибині оборони.

Зараз у повітря знову піднялися наші винищувачі й працюють ракети HARM по виявлених російських локаторах,

– пояснив військовий експерт.

Масштабні удари свідчать про підготовку до нової операції. Знищення радарів відкриває коридори для ракет і авіації, зменшуючи ризики для українських екіпажів під час майбутніх атак. Світан припустив, що активна фаза нових українських ударів може розпочатися вже найближчими днями. Він зауважив, що підготовка до таких операцій зазвичай триває не більше трьох діб, тож результати можуть бути помітні вже у понеділок.

