Трирівневий захист обʼєктів енергетичної інфраструктури: Рябцев сказав, в чому його особливість

Україна продовжує підготовку до можливих потужних атак Росії на енергетичні об'єкти. В центрі уваги – програма уряду щодо додаткового захисту інфраструктури за допомогою активних та пасивних засобів.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. На його думку, трирівневий захист енергетичної інфраструктури свідчить про якісні зміни в роботі уряду над цим питанням.

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Що відомо про захист української інфраструктури

У 2023 році енергетичну інфраструктуру захищатиме не лише ППО, але й інженерні споруди. Зокрема, в пасивний спосіб було захищено перед тим зруйновані об’єкти. Деякі з них перенесли на нові місця, інші залишили на старих, однак разом із відновленням ці енергетичні об’єкти "заглибили" у землю.

Геннадій Рябцев про готовність енергетичної інфраструктури до обстрілів: дивіться відео

Також було створено спеціальні бетонні споруди задля захисту енергетичної інфраструктури від уламків вибухових пристроїв, а крім того – спеціальні протидронні засоби захисту, подробиці про які поки що не повідомляють.

"Щільність протиповітряного і пасивного захисту (енергетичних об’єктів – 24 Канал) зросли в рази порівняно з минулорічним (у 2022 році – 24 Канал). Однак немає межі вдосконаленню, й подібні заходи (з посилення захисту інфраструктури – 24 Канал) проводитимуть і надалі", – переконаний Рябцев.

Обстріли критичної інфраструктури: що відомо

За інформацією ГУР, станом на початок листопада Росія накопичила 870 ракет. Водночас у відомстві зазначили, що цієї зими агресор може використати лише 70% своїх запасів, а решту, скоріш за все, триматиме у резерві.

Варто згадати й слова Юрія Ігната про те, що ця кількість є суттєво меншою, аніж запаси ворога у 2022 році. І дійсно, станом на кінець листопада агресор, за оцінками Міноборони, мав понад 1100 ракет (не враховуючи ракет до С-300 та "Онікси").

Оглядачі припускають, що з огляду на суттєве посилення української ППО окупантам з військової точку більше не має сенсу влаштовувати масовані ракетні атаки. Натомість вони можуть зосередитися на комбінованих ударах.

Втім, варто зазначити, що ворог вже почав атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, внаслідок ураження інфраструктури на Одещині в ніч на 18 жовтня без світла тимчасово опинилися понад тисячу споживачів.