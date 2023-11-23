Трехуровневая защита объектов энергетической инфраструктуры: Рябцев сказал, в чем его особенность

Украина продолжает подготовку к возможным мощным атакам России на энергетические объекты. В центре внимания – правительственная программа дополнительной защите инфраструктуры с помощью активных и пассивных средств.

Об этом 24 Канала рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, трехуровневая защита энергетической инфраструктуры свидетельствует о качественных изменениях в работе правительства над этим вопросом.

Смотрите также "Хлопок", яркое сияние, а затем – тьма: в Подмосковье вспыхнула подстанция

Что известно о защите украинской инфраструктуры

В этом году энергетическую инфраструктуру будет защищать не только ПВО, но и инженерные сооружения. В частности, пассивным способом были защищены перед тем разрушенные объекты. Некоторые из них перенесли на новые места, другие оставили на старых, однако вместе с восстановлением эти энергетические объекты "углубили" в землю.

Геннадий Рябцев о готовности энергетической инфраструктуры к обстрелам: смотрите видео

Также были созданы специальные бетонные сооружения для защиты энергетической инфраструктуры от обломков взрывных устройств, а кроме того – специальные противодронные средства защиты, подробности которых пока не сообщают.

"Плотность противовоздушной и пассивной защиты (энергетических объектов – 24 Канал) выросли в разы по сравнению с прошлогодним. Однако нет предела усовершенствованию, и подобные мероприятия (по усилению защиты инфраструктуры – 24 Канал) будут проводить и дальше", – убежден Рябцев.

Обстрелы критической инфраструктуры: что известно

По информации ГУР, по состоянию на начало ноября Россия накопила 870 ракет. В то же время в ведомстве отметили, что этой зимой агрессор может использовать лишь 70% своих запасов, а остальные, скорее всего, будут держать в резерве.

Стоит вспомнить и слова Юрия Игната о том, что это количество существенно меньше, чем прошлогодние запасы врага. И действительно, по состоянию на конец ноября агрессор, по оценкам Минобороны, имел свыше 1100 ракет (не считая ракет от С-300 и "Ониксы").

Обозреватели предполагают, что учитывая существенное усиление украинской ПВО оккупантам с военной точки больше не имеет смысла устраивать массированные ракетные атаки. Вместо этого они могут сосредоточиться на комбинированных ударах.

Впрочем, следует отметить, что враг уже начал атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в результате поражения инфраструктуры в Одесской области в ночь на 18 октября без света временно оказались более тысячи потребителей.