Трехуровневая защита объектов энергетической инфраструктуры: Рябцев сказал, в чем его особенность
Украина продолжает подготовку к возможным мощным атакам России на энергетические объекты. В центре внимания – правительственная программа дополнительной защите инфраструктуры с помощью активных и пассивных средств.
Об этом 24 Канала рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, трехуровневая защита энергетической инфраструктуры свидетельствует о качественных изменениях в работе правительства над этим вопросом.
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Что известно о защите украинской инфраструктуры
В этом году энергетическую инфраструктуру будет защищать не только ПВО, но и инженерные сооружения. В частности, пассивным способом были защищены перед тем разрушенные объекты. Некоторые из них перенесли на новые места, другие оставили на старых, однако вместе с восстановлением эти энергетические объекты "углубили" в землю.
Геннадий Рябцев о готовности энергетической инфраструктуры к обстрелам: смотрите видео
Также были созданы специальные бетонные сооружения для защиты энергетической инфраструктуры от обломков взрывных устройств, а кроме того – специальные противодронные средства защиты, подробности которых пока не сообщают.
"Плотность противовоздушной и пассивной защиты (энергетических объектов – 24 Канал) выросли в разы по сравнению с прошлогодним. Однако нет предела усовершенствованию, и подобные мероприятия (по усилению защиты инфраструктуры – 24 Канал) будут проводить и дальше", – убежден Рябцев.По теме: как отметили в Государственном агентстве восстановления, при строительстве защиты для энергетических объектов используют данные Генштаба, а также нормативные документы США и Британии, с которыми ознакомились работники агентства во время обучения за границей. Высокими уровнями защиты (от дронов и ракет), по словам Мустафы Найема, защищены 22 подстанции в 14 областях Украины.
Обстрелы критической инфраструктуры: что известно
- По информации ГУР, по состоянию на начало ноября Россия накопила 870 ракет. В то же время в ведомстве отметили, что этой зимой агрессор может использовать лишь 70% своих запасов, а остальные, скорее всего, будут держать в резерве.
- Стоит вспомнить и слова Юрия Игната о том, что это количество существенно меньше, чем прошлогодние запасы врага. И действительно, по состоянию на конец ноября агрессор, по оценкам Минобороны, имел свыше 1100 ракет (не считая ракет от С-300 и "Ониксы").
- Обозреватели предполагают, что учитывая существенное усиление украинской ПВО оккупантам с военной точки больше не имеет смысла устраивать массированные ракетные атаки. Вместо этого они могут сосредоточиться на комбинированных ударах.
- Впрочем, следует отметить, что враг уже начал атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, в результате поражения инфраструктуры в Одесской области в ночь на 18 октября без света временно оказались более тысячи потребителей.