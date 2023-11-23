Об этом 24 Канала рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, трехуровневая защита энергетической инфраструктуры свидетельствует о качественных изменениях в работе правительства над этим вопросом.

Смотрите также "Хлопок", яркое сияние, а затем – тьма: в Подмосковье вспыхнула подстанция

Что известно о защите украинской инфраструктуры

В этом году энергетическую инфраструктуру будет защищать не только ПВО, но и инженерные сооружения. В частности, пассивным способом были защищены перед тем разрушенные объекты. Некоторые из них перенесли на новые места, другие оставили на старых, однако вместе с восстановлением эти энергетические объекты "углубили" в землю.

Геннадий Рябцев о готовности энергетической инфраструктуры к обстрелам: смотрите видео

Также были созданы специальные бетонные сооружения для защиты энергетической инфраструктуры от обломков взрывных устройств, а кроме того – специальные противодронные средства защиты, подробности которых пока не сообщают.

"Плотность противовоздушной и пассивной защиты (энергетических объектов – 24 Канал) выросли в разы по сравнению с прошлогодним. Однако нет предела усовершенствованию, и подобные мероприятия (по усилению защиты инфраструктуры – 24 Канал) будут проводить и дальше", – убежден Рябцев.

По теме: как отметили в Государственном агентстве восстановления, при строительстве защиты для энергетических объектов используют данные Генштаба, а также нормативные документы США и Британии, с которыми ознакомились работники агентства во время обучения за границей. Высокими уровнями защиты (от дронов и ракет), по словам Мустафы Найема, защищены 22 подстанции в 14 областях Украины.

Обстрелы критической инфраструктуры: что известно