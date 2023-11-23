Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. На його думку, трирівневий захист енергетичної інфраструктури свідчить про якісні зміни в роботі уряду над цим питанням.

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Що відомо про захист української інфраструктури

Цьогоріч енергетичну інфраструктуру захищатиме не лише ППО, але й інженерні споруди. Зокрема, в пасивний спосіб було захищено перед тим зруйновані об’єкти. Деякі з них перенесли на нові місця, інші залишили на старих, однак разом із відновленням ці енергетичні об’єкти "заглибили" у землю.

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Також було створено спеціальні бетонні споруди задля захисту енергетичної інфраструктури від уламків вибухових пристроїв, а крім того – спеціальні протидронні засоби захисту, подробиці про які поки що не повідомляють.

"Щільність протиповітряного і пасивного захисту (енергетичних об’єктів – 24 Канал) зросли в рази порівняно з минулорічним. Однак немає межі вдосконаленню, й подібні заходи (з посилення захисту інфраструктури – 24 Канал) проводитимуть і надалі", – переконаний Рябцев.

До теми: як зазначили в Державному агентстві відновлення, під час будівництва захисту для енергетичних обєктів використовують данні Генштабу, а також нормативні документи США та Британії, з якими ознайомилися працівники агентства під час навчання за кордоном. Найвищими рівнями захисту (від дронів та ракет), за словами Мустафи Найєма, захищено 22 підстанції в 14 областях України.

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