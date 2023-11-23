Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. На його думку, трирівневий захист енергетичної інфраструктури свідчить про якісні зміни в роботі уряду над цим питанням.
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Що відомо про захист української інфраструктури
Цьогоріч енергетичну інфраструктуру захищатиме не лише ППО, але й інженерні споруди. Зокрема, в пасивний спосіб було захищено перед тим зруйновані об’єкти. Деякі з них перенесли на нові місця, інші залишили на старих, однак разом із відновленням ці енергетичні об’єкти "заглибили" у землю.
Геннадій Рябцев про готовність енергетичної інфраструктури до обстрілів: дивіться відео
Також було створено спеціальні бетонні споруди задля захисту енергетичної інфраструктури від уламків вибухових пристроїв, а крім того – спеціальні протидронні засоби захисту, подробиці про які поки що не повідомляють.
"Щільність протиповітряного і пасивного захисту (енергетичних об’єктів – 24 Канал) зросли в рази порівняно з минулорічним. Однак немає межі вдосконаленню, й подібні заходи (з посилення захисту інфраструктури – 24 Канал) проводитимуть і надалі", – переконаний Рябцев.
Обстріли критичної інфраструктури: що відомо
- За інформацією ГУР, станом на початок листопада Росія накопичила 870 ракет. Водночас у відомстві зазначили, що цієї зими агресор може використати лише 70% своїх запасів, а решту, скоріш за все, триматиме у резерві.
- Варто згадати й слова Юрія Ігната про те, що ця кількість є суттєво меншою, аніж минулорічні запаси ворога. І дійсно, станом на кінець листопада агресор, за оцінками Міноборони, мав понад 1100 ракет (не враховуючи ракет до С-300 та "Онікси").
- Оглядачі припускають, що з огляду на суттєве посилення української ППО окупантам з військової точку більше не має сенсу влаштовувати масовані ракетні атаки. Натомість вони можуть зосередитися на комбінованих ударах.
- Втім, варто зазначити, що ворог вже почав атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, внаслідок ураження інфраструктури на Одещині в ніч на 18 жовтня без світла тимчасово опинилися понад тисячу споживачів.