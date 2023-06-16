Вперше за 7 років відбулася Комісія Україна – НАТО: Резніков сподівається на новий формат

У Брюсселі 15 червня відбулася Комісія Україна – НАТО. Зустріч відбулася вперше за сім років, адже раніше була заблокована Угорщиною.

Міністр оборони сподівається, що засідання у складі цієї Комісії відбувається не в останнє та згодом пройде вже в новому форматі. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя Софія Назаренко.

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"Це новий рівень стосунків"

Ця зустріч очільників міноборони у межах Комісії Україна – НАТО відбулася вперше за сім років. Резніков наголосив, що остання була заблокована правом вето Угорщини.

На засіданні українська сторона говорила про заявку до Альянсу, очікування від Вільнюського саміту, а ще посилення спроможностей нашої армії.

Наступна зустріч одразу після Вільнюса, маю надію, почнеться у форматі Рада Україна – НАТО. Це новий рівень стосунків, вищий рівень взаємодії. Це коли Україна ще не буде членом НАТО, але вже на рівних перебуватиме у всіх комітетах, на представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які тому числі прописані в угодах,

– наголосив Резніков.

Також очільник оборонного відомства розповів, що розблокуванню переговорного процесу сприяв генсек НАТО та його юристи. До речі, 15 червня міністр оборони Угорщини висловив підтримку Україні. Окрім того, зазначив, що поважає територіальну гідність і недоторканість.

"Звучали абсолютно коректні дипломатичні слова і заяви. Звісно, з очікуванням, що ми будемо поважати права і свободи меншин, але була дуже делікатна дипломатична промова без жодних заперечувань", – розповів очільник Міноборони.

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Зверніть увагу! Перехід від Комісії до Ради змінює фундаментальну динаміку відносин НАТО з Києвом. Зокрема, це означатиме, що Україна офіційно буде присутня за столом переговорів, тобто стане 32 державою, що бере участь в обговореннях. Зауважимо, очікується, що члени Альянсу узгодять відповідне рішення у Вільнюсі.

До речі, Рада Україна – НАТО стане органом, що може ухвалювати рішення. Вона матиме підкомітети. Тож це буде структура для набагато глибшої співпраці, фактичного прийняття спільних рішень, якщо всі члени Ради будуть згодні.