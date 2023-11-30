Буде сигналом для Росії, – політолог назвав ідеальний варіант щодо руху України в НАТО

Протягом першого в історії засідання Ради Україна – НАТО чиновники Альянсу пролили світло на свою позицію щодо майбутнього членства України. Однак чіткий план, який приведе Україну до цього, поки що знаходиться на стадії обговорення.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він наголошує, що успіх у проведенні Україною реформ є реалістичним сценарієм для наближення України до членства у НАТО.

Дивіться також Стаємо армією НАТО де-факто, – Кулеба і Столтенберг наголосили, що Україна усе ближче до НАТО

Застереження НАТО щодо негайного вступу України

Немає сумнівів, що шанси України вступити до НАТО без закінчення війни з Росією є мізерними. Це пов’язано із тим, що ані США, ані європейські країни не бажають вступати в прямий військовий конфлікт з Росією, який може розпочатися в разі активації 5 пункту статуту Альянсу.

Фактично, саме цей консенсус країн-членів нещодавно підтвердив Єнс Столтенберг, коли зазначив, що не може гарантувати, що на наступному саміті НАТО у Вашингтоні Україна отримає запрошення до Альянсу. Проте водночас генсек запевнив, що на зустрічі Ради Україна – НАТО погодять рекомендації щодо реформ, які наближуватимуть членство Києва.

За підсумками зустрічі Ради Україна – НАТО Столтенберг повідомив, що рекомендації Альянсу стосуватимуться боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права, підтримки прав людини та прав меншин.

"Зараз треба концентруватися не на тому, чи вступить Україна до НАТО, чи не вступить. На міністерській зустрічі країн НАТО обговорюють алгоритм подальшого руху України до членства. Відповідно, Україні треба зафіксувати чіткий перелік реформ, щоб потім після його виконання отримати новий етап наближення до НАТО", – пояснив Фесенко.

Ідеальний і реалістичний сценарії для України

Зараз для вступу України в Альянс є два сценарії: запрошення "із відкритою датою" та запрошення після виконання "дорожньої карти".

"Ідеальний варіант для України – це запрошення з відкритою датою. У такому випадку, вступ до Альянсу відбудеться вже після завершення війни, але сам факт запрошення буде сигналом для Росії, що питання членства України в НАТО не підлягатиме обговоренню під час мирних перемовин", – переконаний політолог.

Володимир Фесенко про зустріч міністрів НАТО та Україні: дивіться відео

Натомість більш реалістичний сценарій полягає саму у визначенні алгоритму, за яким відбуватиметься вступ України до Альянсу. Саме над цим зараз і працюватиме українська дипломатія, хоча ця робота проходить не без перешкод. Вони пов’язані із тим, що в адміністрації Байдена є певні коливання щодо того, чи рішення про вступ України не стане "червоною лінією" для Путіна.

"Ми маємо активно демонструвати, що ми виконуємо свої зобов’язання і рекомендації щодо реформ. (Також ми маємо показувати Альянсу – 24 Канал), що без вирішення питання (про членство України в НАТО – 24 Канал), не буде нормального завершення війни", – зазначив Фесенко.

Гарантії безпеки для України: що відомо