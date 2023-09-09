У зустрічі взяли участь керівники провідних японських компаній, які супроводжують голову МЗС Японії під час візиту до Києва. Зокрема, представники Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc., Tsubame BHB.

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Японія погодилася на двосторонню угоду

Зеленський подякував за всебічну підтримку з боку Японії в подоланні наслідків російського збройного вторгнення.

Вдячний за значну гуманітарну та фінансову допомогу, яку Японія надала нашій країні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Японія доклала значних зусиль, щоб допомогти нам пройти зимовий період і подолати виклики для енергетичної системи України, які виникли внаслідок російських атак,

– зазначив президент.

Також він:

високо оцінив лідерство Японії в мобілізації міжнародної підтримки України, зокрема під час японського головування в "Групі семи",

відзначив важливість схвалення під час головування Японії Спільної декларації G7 про підтримку України.



Зеленський зустрівся з делегацією з Японії / Фото Офісу Президента

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Глава держави зазначив, що Україна вже розпочала переговори щодо укладення двосторонніх угод про безпекові гарантії з низкою партнерів і висловив готовність до відповідних консультацій із Японією.

Голова МЗС Японії Йошімаса Хаяші оголосив про готовність японської сторони розпочати найближчим часом переговори про укладення двосторонньої безпекової угоди з Україною,

– повідомили в Офісі Президента.

Під час зустрічі також говорили про:

практичну реалізацію Української формули миру та долучення Японії до підготовки Глобального саміту миру,

активізацію взаємодії з Японією в питанні відновлення та відбудови України.

Глава держави підкреслив налаштованість Києва на активну взаємодію з Токіо в підготовці Конференції з питань відновлення України, яка запланована на початок наступного року та має відбутися в Японії.

"Для нас є важливим максимальне залучення японського бізнесу до участі в конференції", – наголосив Зеленський.

У цьому контексті він високо оцінив прибуття до української столиці разом із міністром Йошімасою Хаяші потужної делегації японського бізнесу, яка охоплює керівництво провідних компаній.

"Ми раді вітати представників японського бізнесу в Україні. Це дуже важливо, тому що ми активно працюємо над відновленням української економіки та залученням нових інвестицій в Україну. Ми відкриті для співпраці й готові поділитися ідеями та нашим баченням", – наголосив президент.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками про заходи політичного діалогу в найближчій перспективі.

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28 країн доєднались до декларації про гарантії безпеки

В ефірі національного телемарафону заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що до тих семи країн "Групи семи", які підписали відповідну декларацію у Вільнюсі під час саміту НАТО, доєдналися ще 21 країна.

Тобто сьогодні маємо загалом 28 країн, які доєдналися до загальної Декларації G7+ і готові гарантувати безпеку Україні. Безумовно, кількість держав буде зростати. Україна не примушує нікого приєднуватись до декларації, але чуємо постійні сигнали до наших партнерів і не лише серед країн-членів НАТО про те, що вони розглядають питання приєднання до цієї декларації,

– заявив Жовква.

За його словами, кожна країна має свої процедури й відповідним чином має їх пройти. З трьома країнами "Групи Семи" вже розпочали двосторонні переговори про укладання документа про гарантії безпеки.

"Це наступний етап після загальної декларації – кожна країна має укласти відповідні двосторонні документи. Такі переговори вже розпочалися зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Канадою", – пояснив посадовець.

Він додав, що сьогодні міністр закордонних справ Японії за дорученням від прем'єр-міністра повідомив про те, що Токіо готове розпочати двосторонні переговори про укладання двостороннього документа з Україною щодо гарантування нашій державі відповідної безпеки з боку Японії.

"Це безпрецедентний випадок, тому що після Другої світової війни Японія навідріз відмовлялася говорити про будь-які військові питання. Японія ніколи не постачала військове чи інше нелетальне обладнання до інших країн. І тим більше ніколи не йшлося, що Японія може гарантувати безпеку іншій країні", – наголосив Жовква.

Важливо! Жовква вважає, що це прорив. Японія чітко висловила готовність предметно почати переговори про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки. Відповідно, дуже швидко почнеться перший раунд таких консультацій.