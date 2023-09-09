Во встрече приняли участие руководители ведущих японских компаний, сопровождающие главу МИД Японии во время визита в Киев. В частности, представители Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc., Tsubame BHB.

Интересно Зеленский ввел Умерова в состав Ставки и СНБО: что с Резниковым

Япония согласилась на двустороннее соглашение

Зеленский поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны Японии в преодолении последствий российского вооруженного вторжения.

Благодарен за значительную гуманитарную и финансовую помощь, которую Япония предоставила нашей стране с начала полномасштабного вторжения России. Япония приложила значительные усилия, чтобы помочь нам пройти зимний период и преодолеть вызовы для энергетической системы Украины, возникшие в результате российских атак,

– отметил президент.

Также он:

высоко оценил лидерство Японии в мобилизации международной поддержки Украины, в частности во время японского председательства в "Группе семи",

отметил важность одобрения в ходе председательства Японии Совместной декларации G7 о поддержке Украины.



Зеленский встретился с делегацией из Японии / Фото Офиса Президента

Стоит прочесть Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а в НАТО еще раньше, – Стефанишина

Глава государства отметил, что Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с рядом партнеров и выразил готовность к соответствующим консультациям с Японией.

Глава МИД Японии Йошимаса Хаяши объявил о готовности японской стороны начать в ближайшее время переговоры о заключении двустороннего безопасносного соглашения с Украиной,

– сообщили в Офисе Президента.

Во время встречи также говорили о:

практической реализации Украинской формулы мира и присоединении Японии к подготовке Глобального саммита мира,

активизации взаимодействия с Японией по вопросу восстановления и воссоздания Украины.

Глава государства подчеркнул настрой Киева на активное взаимодействие с Токио в подготовке Конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на начало следующего года и должна состояться в Японии.

"Для нас важно максимальное привлечение японского бизнеса к участию в конференции", – подчеркнул Зеленский.

В этом контексте он высоко оценил прибытие в украинскую столицу вместе с министром Йошимасой Хаяши мощной делегации японского бизнеса, охватывающей руководство ведущих компаний.

"Мы рады приветствовать представителей японского бизнеса в Украине. Это очень важно, потому что мы активно работаем над восстановлением украинской экономики и привлечением новых инвестиций в Украину. Мы открыты для сотрудничества и готовы поделиться идеями и нашим видением", – подчеркнул президент.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о мерах политического диалога в ближайшей перспективе.

Будет интересно Тайные документы российского правительства: в Кремле готовятся к большим газовым потерям

28 стран присоединились к декларации о гарантиях безопасности

В эфире национального телемарафона заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что к тем семи странам "Группы семи", которые подписали соответствующую декларацию в Вильнюсе во время саммита НАТО, присоединилась еще 21 страна.

То есть сегодня есть всего 28 стран, которые присоединились к общей Декларации G7+ и готовы обеспечить безопасность Украине. Безусловно, количество государств будет расти. Украина не заставляет никого присоединяться к декларации, но слышим постоянные сигналы к нашим партнерам и не только среди стран-членов НАТО о том, что они рассматривают вопрос присоединения к этой декларации,

– заявил Жовква.

По его словам, каждая страна имеет свои процедуры и соответствующим образом должна пройти их. С тремя странами "Группы Семи" уже начали двусторонние переговоры по заключению документа о гарантиях безопасности.

"Это следующий этап после общей декларации – каждая страна должна заключить соответствующие двусторонние документы. Такие переговоры уже начались с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой", – объяснил чиновник.

Он добавил, что сегодня министр иностранных дел Японии по поручению от премьер-министра сообщил о том, что Токио готово начать двусторонние переговоры о заключении двустороннего документа с Украиной по обеспечению нашему государству соответствующей безопасности со стороны Японии.

"Это беспрецедентный случай, потому что после Второй мировой войны Япония наотрез отказывалась говорить о каких-либо военных вопросах. Япония никогда не поставляла военное или другое нелетальное оборудование в другие страны. И тем более никогда не говорилось, что Япония может обеспечить безопасность другой стране", – подчеркнул Жовква.

Важно! Жовква считает, что это прорыв. Япония четко выразила готовность предметно начать переговоры о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности. Соответственно, очень скоро начнется первый раунд таких консультаций.