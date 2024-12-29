Он 2 года провел суммарно в 8 различных российских колониях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Здолбуновский городской совет.

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Как встречали защитника

В Здолбунове 27 декабря тепло встретили Артура Ниверчука, защитника "Азовстали", который провел 884 дня в российском плену.

Артур находился в плену с мая 2022 года. За это время его удерживали в восьми различных колониях. Символично, что 14 ноября 2023 года, в свой день рождения, он был приговорен российским судом к пожизненному заключению. После этого находился в печально известной колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области – месте для самых страшных преступников, где условия содержания невероятно жесткие.

Благодаря октябрьскому обмену Артуру удалось вернуться домой. Сейчас он находится на реабилитации, восстанавливая силы после тяжелых испытаний.

Жители его родного города встречали его аплодисментами, возгласами "Спасибо!" и исполнением Гимна Украины.

Защитника "Азовстали" встречают в Здолбунове: смотрите видео