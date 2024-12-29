Він 2 роки провів сумарно у 8 різних російських колоніях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Здолбунівську міську раду.

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Як зустрічали захисника

У Здолбунові 27 грудня тепло зустріли Артура Ніверчука, захисника "Азовсталі", який провів 884 дні у російському полоні.

Артур перебував у полоні з травня 2022 року. За цей час його утримували у восьми різних колоніях. Символічно, що 14 листопада 2023 року, у свій день народження, він був засуджений російським судом до довічного ув’язнення. Після цього перебував у сумнозвісній колонії "Чорний дельфін" в Оренбурзькій області – місці для найстрашніших злочинців, де умови утримання неймовірно жорсткі.

Завдяки жовтневому обміну Артуру вдалося повернутися додому. Наразі він перебуває на реабілітації, відновлюючи сили після важких випробувань.

Жителі його рідного міста зустрічали його оплесками, вигуками "Дякуємо!" та виконанням Гімну України.

Захисника "Азовсталі" зустрічають у Здолбунові: дивіться відео