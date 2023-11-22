Журналісти дізналися, які саме безпекові зобов'язання ЄС готовий надати Україні. Агентство ознайомилося з підготовленим документом.

До теми ЄС відправить делегацію до України, аби обговорити гарантії безпеки, – Боррель

Які безпекові зобов'язання ЄС готовий надати Україні

За даними ЗМІ, відповідний проєкт документа посли Євросоюзу обговорять уже цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті у грудні. Як зазначило агентство, цей проєкт також ляже в основу консультацій між Києвом і державами G7.

Члени "Великої сімки" домовилися на саміті НАТО у Вільнюсі провести переговори з Україною про надання двосторонніх безпекових зобов'язань. Вони спрямовані, зокрема, на стримування російської агресії в майбутньому.

Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати низку реформ, – у правоохоронній, судовій, безпековій та оборонній сферах. Деякі з ключових союзників Києва прагнуть укласти двосторонні угоди вже у 2023 році.

Рамковий документ Євросоюзу має на меті спиратися на ці двосторонні домовленості. Він охоплює такі пропозиції:

передбачуваний, ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, що мобілізує європейську оборонну промисловість;

забезпечення підготовки ЗСУ;

поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю для посилення потенціалу та узгодження стандартів;

посилення здатності України протистояти кібер- і гібридним загрозам, дезінформації;

підтримка зусиль України з розмінування й подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

допомога в реалізації програми реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС. Окрім того, посилення здатності України контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів, а також протидіяти будь-якому незаконному обігу;

підтримка енергетичного переходу держави й зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Також у документі зазначено, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру. Йдеться про механізм, що відшкодовує країнам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.

За словами одного з дипломатів Євросоюзу, початковий план ЄС щодо виділення 20 мільярдів євро упродовж 4 років на оплату зброї для Києва ризикує зірватися. Адже деякі країни-члени, зокрема, Німеччина, не змогли домовитися про умови.

Країни-члени сподіваються принаймні домовитися про виділення майже 5 мільярдів євро на 2024 рік із зобов'язаннями щодо подальшої підтримки після цього, додав дипломат.

До речі, Угорщина регулярно блокує виділення коштів з Європейського фонду миру.

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Зверніть увагу! Під час візиту до Києва Високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував підготовку довгострокових безпекових зобов'язань для України. Наголосив, що наша держава потребує більше можливостей.