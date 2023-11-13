Євросоюз відправить делегацію до Києва, аби представити свою пропозицію щодо безпекових гарантій для України. Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив під час пресконференції за результатами засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Безпекові гарантії та окрема секція в Європейському фонді миру

Боррель розповів, що зараз Єврокомісія разом із державами-членами працюють над пропозицією щодо гарантій безпеки для України. За його словами, ці гарантії передбачатимуть окрему секцію для України в Європейському фонді миру. Раніше Боррель пропонував виділити 20 мільярдів євро на чотири роки.

За словами дипломата, на початку грудня держави-члени ЄС планують відправити місію в Україну, щоб обговорити пропозицію щодо гарантій з українцями. Наразі невідомо точно, чи вийде у них приїхати. Втім, у будь-якому випадку заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони поїде в Україну для представлення пропозиції, яку країни-члени все ще обговорюють.

Путін обстрілюватиме Україну взимку

Верховний представник заявив, що у ЄС готові до того, що Путін використовуватиме зиму як свою зброю. На тлі цього ЄС продовжує підтримувати Україну, це й надалі залишається його пріоритетом.

Ми знаємо, що Путін знову намагається використати зимовий холод та голод як зброю, все більше націлюючись на енергетичну та експортну інфраструктуру України з руйнівними наслідками не лише для України, але й для всього світу,

– сказав Боррель.

Військова допомога та 12-ий пакет санкцій

У рамках військової допомоги ЄС вже підготував 30 тисяч українських військових і не планує зупинятися на цій цифрі. Крім того, сьогодні міністри обговорювали 12-ий пакет санкцій проти Росії.

З одного боку ми маємо персональні санкції, а з іншого – економічні та галузеві... Я сподіваюсь, що зможу представити Раді цю пропозицію. Якщо Рада схвалить, 12 пакет включатиме більше списків персональних санкцій, бан на експорт, серед яких є діаманти, а також заходи щодо посилення обмеження цін на нафту, щоб зменшити дохід та заходи проти обходу чинних санкцій,

– наголосив Боррель.

За його словами, Єврокомісія представить проєкт нового пакету санкції Раді ЄС у середу, 15 листопада.

Один мільйон боєприпасів: для ЄС це все ще "мета"

Євросоюз доставив в Україну 30 відсотків від обіцяного мільйону боєприпасів. Раніше повну кількість амуніції обіцяли передати до березня 2024 року. Верховний представник каже, що це все ще мета для ЄС.

За словами Борреля, Євросоюз намагається передати таку кількість боєприпасів, працюючи за трьома напрямками. Так, держави - члени ЄС вже передали свої наявні запаси Україні.

Зараз ми працюємо на виробничій лінії, і є кілька контрактів, які були прийняті, і виробнича лінія почала працювати над цим. І третій напрямок – збільшення потужності. Це явно не у середньостроковій перспективі, тобто не до кінця цього року,

– зазначив Боррель.

Він наголосив, що зараз швидкість постачання повністю залежить від спроможності заводів виробляти амуніцію.

"Європа експортує значну кількість своєї продукції до третіх країн. Одним із рішень буде спрямувати цей експорт на простий і пріоритетний напрямок", – додав дипломат.