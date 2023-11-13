Про це Ґабріелюс Ландсберґіс сказав напередодні засідання Ради закордонних справ, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Путін може знову почати планувати свій день перемоги

За словами очільника МЗС Литви, російський диктатор Путін знову готується "змахнути пил" зі своїх планів здобути перемогу над Україною.

"Бачачи дискусії, які відбуваються у Вашингтоні, а також нездатність Європи надати військову підтримку Україні й посилення тиску на українців на фронті, я думаю, що він може з радістю знову почати планувати це", – сказав Ландсберґіс журналістам.

Він закликав своїх колег не дати планам Путіна матеріалізуватися. Для цього європейські лідери мають продовжувати надання зброї Україні.

Європа змогла б домогтися того, щоб єдиний День Перемоги в цій війні відбувся в Києві й був відсвяткований українцями,

– наголосив міністр.

Ґабріелюс Ландсберґіс відкинув ідею про мирні переговори України з Росією. За його словами, це призведе не до поразки російського диктатора, а навпаки – до його перемоги. Міністр наголошує, що від війни не можна сховатися, й у світі немає жодної "скелі", яка б могла від цього захистити.

"Якщо перемир'я все ж таки відбудеться, і ми спробуємо його розкрутити, що ми захистили Київ, що ми захистили якусь територію України, то буде дуже чітко зрозуміло, що це перемога Путіна", – розповів литовський міністр.

Ґабріелюс Ландсберґіс також прокоментував пропозицію ексглави НАТО прийняти Україну в Альянс "частинами". Литовський міністр впевнений, що Україна має стати членом Альянсу, втім йти на територіальні поступки – не варто.

"Територіальна цілісність – це те, що має бути священним, і віддавати щось за щось – це не повинно так працювати", – наголосив він.

Фіцо та Орбан проти перемоги України

Ґабріелюс Ландсберґіс відповів на питання журналістів, чи стурбований він заявами угорського прем'єра Орбана та нового прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, які виступають проти продовження допомоги України. За його словами, ці лідери не підтримують перемогу України.

Це ідеологічна дискусія, яка зводиться до того, що одна сторона виступає за перемогу України, а інша – ні. Тут, мабуть, знайти якийсь раціональний аргумент було б складно, однак досі ми досягли консенсусу,

– сказав міністр.

Мільйон боєприпасів від ЄС під сумнівом

Очільник МЗС Литви також прокоментував інформацію про постачання Європою лише 30% від обіцяного мільйона боєприпасів. Він сумнівається, що до кінця цього року ЄС буде в змозі досягнути цієї цифри, у той час, поки Росія отримує амуніцію від Північної Кореї.

"Єдиним виправданням є те, що Європа надала додаткові боєприпаси та озброєння до цього. Ми говоримо про останній поштовх, обіцянку цього року, яка не матеріалізувалася, і, на жаль, я не думаю, що вона матеріалізується поки Північна Корея виконує свою частину роботи", – каже Ландсберґіс.

Литовський міністр також згадав і про ідею створити окрему секцію у Європейському фонді миру для України. Раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель пропонував виділити 20 мільярдів євро на наступні 4 роки. Втім, за словами очільника МЗС Литви, не всі країни підтримують цю ідею.

"Вносяться деякі пропозиції про те, що країни, які не хочуть брати в ньому участь, могли б не брати в ньому участь. Це означає, що моя країна, інші країни, які братимуть участь, нестимуть більший тягар на своїх плечах", – додав він.

12-ий пакет санкцій ще обговорюють

Ґабріелюс Ландсберґіс розповів, що переговори про дванадцятий пакет санкцій все ще тривають. ЄС координує це питання зі своїми колегами з G7. Втім, наразі це лише ранні стадії дискусії, оскільки пропозицію ще не виносили на розгляд.

Швидше за все, він (пакет санкцій – 24 Канал) стане слабшим, але на сьогодні це досить непоганий пакет, враховуючи, що минуло вже чимало часу з моменту прийняття попереднього,

– сказав міністр.

"Наша військова підтримка досягла 27 мільярдів євро", – Боррель закликав не забувати про війну в Україні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що рекомендація Єврокомісії розпочати переговори про вступ України до ЄС активує процес розширення Євросоюзу. Крім того, ЄС продовжує військову підтримку України. Про це Боррель також розповів напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ.

Головний дипломат Євросоюзу закликав держави-члени ЄС не забувати про війну в Україні на фоні конфлікту у Газі. Він наголосив, що боротьба в Україні триває.

"Київ атакували. Росія напала на кілька цивільних суден у Чорноморському коридорі, які перевозили зерно. Наша підтримка зростає, і вона досягла рівня 27 мільярдів на військову підтримку. Це найвищий показник, якого ми коли-небудь досягали", – сказав Боррель.

За його словами, ЄС також продовжує тренувати українських солдатів. На фоні активного обговорення війни в Ізраїлі Боррель попросив не порівнювати цей конфлікт із війною в Україні.

Сприйняття світу треба дуже добре враховувати й уникати звинувачень у подвійних стандартах,

– сказав він.

Верховний представник ЄС також привітав рішення Єврокомісії, яка порекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС. Боррель вважає, що цей процес активізується, і Київ посприяв цьому.

"Це створить рух і підштовхне цілу чергу людей, які чекають на вступ. Існує перешкода для Сербії – Косово. Але динаміка, яку створила Україна на шляху до членства, вплине на весь процес для всіх кандидатів, які перебувають у своєрідному тупику", – заявив Боррель.