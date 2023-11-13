Об этом Габриелюс Ландсбергис сказал накануне заседания Совета иностранных дел, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Путин может снова начать планировать свой день победы

По словам главы МИД Литвы, российский диктатор Путин снова готовится "взмахнуть пыль" со своих планов одержать победу над Украиной.

"Видя дискуссии, которые проходят в Вашингтоне, а также неспособность Европы оказать военную поддержку Украине и усиление давления на украинцев на фронте, я думаю, что он может с радостью снова начать планировать это", – сказал Ландсбергис журналистам.

Он призвал своих коллег не дать планам Путина материализоваться. Для этого европейские лидеры должны продолжать предоставление оружия Украине.

Европа смогла бы добиться того, чтобы единственный День Победы в этой войне состоялся в Киеве и был отмечен украинцами,

– подчеркнул министр.

Габриелюс Ландсбергис отверг идею о мирных переговорах Украины с Россией. По его словам, это приведет не к поражению российского диктатора, а наоборот – его победе. Министр отмечает, что от войны нельзя спрятаться и в мире нет ни одной "скалы", которая могла бы от этого защитить.

"Если перемирие все же произойдет, и мы попытаемся его раскрутить, что мы защитили Киев, что мы защитили какую-то территорию Украины, то будет ясно, что это победа Путина", – рассказал литовский министр.

Габриелюс Ландсбергис также прокомментировал предложение экс-главы НАТО принять Украину в Альянс "частями". Литовский министр уверен, что Украина должна стать членом Альянса, впрочем, идти на территориальные уступки – не стоит.

"Территориальная целостность – это то, что должно быть священным, и отдавать что-то за что-то – это не должно так работать", – подчеркнул он.

Фицо и Орбан против победы Украины

Габриелюс Ландсбергис ответил на вопросы журналистов, озабочен ли он заявлениями венгерского премьера Орбана и нового премьера Словакии Роберта Фицо, выступающих против продолжения помощи Украины. По его словам, эти лидеры не поддерживают победу Украины.

Это идеологическая дискуссия, которая сводится к тому, что одна сторона выступает за победу Украины, а другая – нет. Здесь, пожалуй, найти какой-нибудь рациональный аргумент было бы сложно, однако до сих пор мы достигли консенсуса,

– сказал министр.

Миллион боеприпасов от ЕС под вопросом

Глава МИД Литвы также прокомментировал информацию о поставках от Европы лишь 30% от обещанного миллиона боеприпасов. Он сомневается, что до конца этого года ЕС будет в состоянии достичь этой цифры, пока Россия получает амуницию от Северной Кореи.

"Единственным оправданием является то, что Европа предоставила дополнительные боеприпасы и вооружение к этому. Мы говорим о последнем толчке, обещании в этом году, которое не материализовалось, и, к сожалению, я не думаю, что оно материализуется пока Северная Корея выполняет свою часть работы" – говорит Ландсбергис.

Литовский министр также упомянул и об идее создать отдельную секцию в Европейском фонде мира для Украины. Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предлагал выделить 20 мильярдов евро на следующие 4 года. Впрочем, по словам главы МИД Литвы, не все страны поддерживают эту идею.

"Вносятся некоторые предложения о том, что страны, которые не хотят принимать в нем участие, могли бы не принимать в нем участие. Это означает, что моя страна, другие страны, которые будут участвовать, будут нести большее бремя на своих плечах", – добавил он.

12-й пакет санкции еще обсуждают

Габриелюс Ландсбергис рассказал, что переговоры о двенадцатом пакете санкций все еще продолжаются. ЕС координирует этот вопрос со своими коллегами из G7. Впрочем, пока это только ранние стадии дискуссии, поскольку предложение еще не выкосили на рассмотрение.

Скорее всего, он (пакет санкций – 24 Канал) станет слабее, но на сегодняшний день это довольно неплохой пакет, учитывая, что прошло уже немало времени с момента принятия предыдущего,

– сказал министр.

"Наша военная поддержка достигла 27 миллиардов евро", – Боррель призвал не забывать о войне в Украине

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что рекомендация Еврокомиссии начать переговоры по вступлению Украины в ЕС активирует процесс расширения Евросоюза. Кроме того, ЕС продолжает военную поддержку Украины. Об этом Боррель также рассказал в преддверии заседания Совета министров иностранных дел.

Главный дипломат Евросоюза призвал государства-члены ЕС не забывать о войне в Украине на фоне конфликта в Газе. Он подчеркнул, что борьба в Украине продолжается.

"Киев атаковали. Россия напала на несколько гражданских судов в Черноморском коридоре, которые перевозили зерно. Наша поддержка растет, и она достигла уровня 27 миллиардов на военную поддержку. Это самый высокий показатель, которого мы когда-либо достигали", – сказал Боррель.

По его словам, ЕС также продолжает тренировать украинских солдат. На фоне активного обсуждения войны в Израиле Боррель попросил не сравнивать конфликт с войной в Украине.

Восприятие мира нужно очень хорошо учитывать и избегать обвинений в двойных стандартах,

– сказал он.

Верховный представитель ЕС также приветствовал решение Еврокомиссии, которая порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Боррель считает, что этот процесс активизируется и Киев поспособствовал этому.

"Это создаст движение и подтолкнет целую очередь людей, ожидающих вступления. Существует препятствие для Сербии – Косово. Но динамика, которую создала Украина на пути к членству, повлияет на весь процесс для всех кандидатов, находящихся в своеобразном тупике", – заявил Боррель.