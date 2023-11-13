Кроме того, Еврокомиссия может направить своих специалистов в Киев, чтобы те помогли имплементировать изменения. Об этом заявил глава генерального директората Еврокомиссии по соседству и расширению Герт Ян Купман, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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ЕС не готов смягчать условия для вступления

Высокопоставленное должностное лицо ЕС считает, что страны-кандидаты должны соответствовать высоким европейским стандартам. Именно поэтому в Брюсселе не согласны смягчить свои условия.

"Мы всегда говорим, что расширение – это подход, основанный на заслугах, и мы не хотим идти на компромисс с некоторыми фундаментальными принципами Союза", – сказал Купман.

Впрочем, он признался, что гордится значительными успехами Украины, которой приходится проводить изменения во время полномасштабной войны. А также достижениями Молдовы, которая тоже ощутила близость боевых действий.

За всю свою карьеру в Комиссии я не помню, чтобы мне приходилось вести переговоры в бомбоубежищах, или чтобы звонки из Брюсселя прерывались из-за бомбардировок,

– рассказал представитель ЕК о своих визитах в Киев.

Обратите внимание! Как отметила Урсула фон дер Ляйен, Украина выполнила 90% семи рекомендаций, необходимых начать переговоры о вступлении. Купман сказал, что это "демонстрирует решимость изменить свою страну". Однако в Брюсселе хотят убедиться, что все необходимые реформы будут завершены перед официальным началом переговоров.

"Рекомендуя открыть переговоры, мы определили этап в этом процессе. Для нас очень важно, чтобы эти страны полностью достигли 100%. Поэтому мы подтвердим реализацию изменений перед утверждением Европейским советом мандата на переговоры", – заявил Купман.

Следующую оценку Еврокомиссия представит в конце марта 2024 года. Ожидается, что Украина сможет завершить имплементацию всех законов к тому времени. Также в Еврокомиссии готовы направить своих экспертов в Киев.

Фундаментальный вопрос: что нам делать со страной, которая находится в состоянии войны? Есть ли у нее способность вести войну и проводить реформы? Они (Украина – 24 Канал) обладают удивительной способностью выполнять задачи, но нам нужно будет и дальше укреплять их,

– сказал Купман.

По его словам, это и поддержка реформы государственного управления посредством обучения, а также отправки людей из Европейского Союза, чтобы помочь нашему государству справиться с этим.

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